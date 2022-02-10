11年來，台北榮總醫師陳一瑋幾乎全年無休，他一人包辦全台八成的BNCT緊急醫療病例、九成五的腦瘤案例。國內外被判死刑的頭頸癌、腦瘤病人，都向他求救，台灣BNCT為何如此需要他？

2021年的最後一天，台北榮總腫瘤醫學部放射治療科主治醫師陳一瑋並未停下腳步，一早就到醫院，跟中國大陸17歲病患的家長視訊，說明硼中子捕獲治療（BNCT）事宜；下午又趕著撰寫患者治療同意書，當晚8點回家後，累到倒頭就睡著，跨年夜就這樣度過了。

全年無休從事BNCT，邁入第12年

2022年元旦，他用完早餐，立刻將治療同意書拿給病患簽署。但由於腦瘤實在太大，陳一瑋原想勸退家屬，當患者母親拿出手機，他看到眼前落髮、被折磨到不成人形的女孩，正是照片中青春洋溢的少女時，心塞到說不出話來，不忍粉碎她們最後一線希望。

接著，他幫病人做各種檢查，又花兩小時詳細解說。下午趕工寫「緊急醫療」申請書，整理厚達三公分的公文資料、親簽幾十份文件，還要請放射科兩位主治醫師簽名，才能送到北榮的人體試驗倫理委員會（IRB）審查。

元月2日，陳一瑋南下新竹元培科大「醫事放射技術研究所在職專班」上課，下午又趕回醫院，繼續寫四位國人的緊急醫療申請文件。他望著來自海內外應接不暇的求助信件，語速愈說愈快，「每個家屬都拜託盡快申請通過，我們是在跟死神拔河，得抓緊每一分每一秒，搶寫報告、搶送申請公文。」

三天連假一溜煙消逝，元月3日一上班，他接到IRB的通知，又得撰寫成符合衛福部的申請格式，備妥所有資料，以急件送出，並默禱「盡速通過審查治療，病患、家屬渴望回家過春節。」

就這樣日復一日、年復一年，全年無休從事BNCT，已邁入第12個年頭。一人包辦全台八成的緊急醫療病例、九成五的腦瘤案例。國內外被判死刑的頭頸癌、腦瘤病人，紛紛找上門。而支撐他走下去的動力，正是日本京都大學退休教授、現為大阪醫科大學BNCT治療中心主任小野公二的無私精神。

15年前，誰都想不到，陳一瑋會成為台灣與日本BNCT的重要連結者。

這要從2007年一場由京都大學教授永田靖在台灣的研討會說起，甫升任主治醫師的陳一瑋正在尋找研究方向，他知道日本BNCT成果豐碩，透露想去日本學習的念頭，永田回應說，「大學時指導我學長的小野公二教授，就是日本BNCT界的第一把交椅。」

2008年底，陳一瑋與時任清大原科中心主任的周鳳英及相關同仁，到日本北海道札幌參加日本放射腫瘤學會年會。會後首次遇到小野及其團隊，求知若渴的他們詢問很多問題，但並未得到日方熱情回應。

直到陳一瑋不斷與小野互動後，事情有了改觀，對方不僅同意他在2010年，免費到京都大學原子反應爐中心進修一年，從事臨床患者BNCT治療及基礎動物細胞實驗，還敲開台日交流的大門。

清大、北榮、信東三方合作。圖為清大一等核能師裴晉哲（左起）、原科中心主任葉宗洸、信東副總林麗卿、清大BNCT中心主任李敏、一等核能師劉鴻鳴、BNCT中心研發顧問周鳳英、北榮醫師陳一瑋、信東資深副總謝賢仁。(圖／遠見提供)

一生懸命精神，感動日本權威教授

身為哈日迷的他，英、日、國、台語四聲道切換自如，鑽研日本歷史，對戰國時代武田信玄、織田信長、豐臣秀吉、德川家康的故事瞭若指掌，而且認真學習，很快就贏得小野認可，將所學傾囊相授，甚至還曾開玩笑對其他日本學生說，「你們懂的日本史，還沒有陳一瑋多呢！」小野將其視為得意門生，帶他參加京都重要祭典活動，還將「陳一瑋」的名字列在京都大學BNCT建構中心的紀念文冊裡，是協助住友重工發展加速器的成員之一。

2015年，小野退休時，特邀他到京都參加歡送晚宴，每年元旦也會寄賀卡。陳一瑋隨即秀出2022「虎年日語電子賀卡」，師生深厚情誼溢於言表。

小野的職人精神，更深深影響著陳一瑋：一生只執著做一件事。當年，他看到60多歲的國際大師事必躬親，自己做實驗、還幫老鼠打藥。「我唯一能報答老師的，就是將所學分享出去。」

回台後他全力投入BNCT臨床試驗，北榮也逐漸形成合作團隊，加快治療腳步。對日本了解透徹的陳一瑋說，日本是「慢熟」民族，一旦認同就赤誠相待，後來雙方關係友好，日方對團隊知無不言、言無不盡。

「陳一瑋對BNCT是一生懸命，他的執著與努力感動小野教授，讓小野教授每天在早上5、6點，就回信解答我們的疑問，對台灣BNCT發展助益甚大。」周鳳英說，陳一瑋的開放胸懷，是啟動台灣BNCT臨床治療、緊急醫療的關鍵人物。

最令清大原科中心一等核能師劉鴻鳴佩服的是，他主動到醫療院所的晨會（7點至8點），跟腫瘤醫學部、放射科的醫護人員宣導BNCT。「我跟周鳳英老師幫忙講解，但他要聯繫所有細節，還印小手冊到學校、研究機構發放，從一場僅三個人到現在坐滿八成，他不放棄任何一次機會，」劉鴻鳴說。

連住家都買在北榮後面，走路三分鐘就可以到醫院，病人如有需求，立馬趕到。一天還當成三天用，即便每日從事一般病人的放射治療已達極限，工作量是平均水準的兩倍，還要抽時間處理雪片般飛來的海內外求助信件，用視訊跟國外病患解說BNCT、寫申請報告、緊急送公文、通過後再帶病人到清大治療。

隨著通過審查的案例愈來愈多，他充分運用零碎時間，堪稱「時間管理大師」，連受訪也是分段談話，把握分分秒秒。「沒有使命感的人，絕對做不到這些事，」一起治療病人的劉鴻鳴肯定地說，「他全心全意投入BNCT。」

跟他相處過的人，都被他的熱忱感動。北榮腫瘤醫學部藍總醫師說，他從不喊累，對同事、學生非常好，耐心對待病人，解說非常詳細，平均每位病人要花20分鐘時間。

每當陳一瑋帶病人到清大治療時，一定同搭救護車，從旁照料並安撫病人情緒，從不坐公務車，如果當天是兩位病人，來回會搭不同車輛，以示公平。

從2011年至今，他與北榮團隊進行150個緊急醫療案例。病患、家屬對他們說過的「謝謝」不下數千聲，病床、門診間令人動容的故事，更是不計其數。

2019年，有位90歲老榮民腦瘤持續變大，某醫學中心束手無策，轉介到北榮。老伯經治療後，復原狀況良好，每三個月要做核磁共振追蹤，每當陳一瑋帶他看螢幕中的腦瘤明顯改善時，老伯總是「如獲重生」般痛哭流涕，一旁的妻兒也露出感激不盡的神情。

推廣BNCT教育，善盡傳承使命

經過十幾年努力，儘管多數醫院都認識BNCT治療法，但真正付諸行動，仍只有北榮一家，很多病人都是從其他醫院轉介過來，「我希望有更多醫院、醫師投入，」他甚至還兼任陽明交大醫學系助理教授、也在元培科大在職專班上課，就為推廣台灣BNCT教育而扎根。

所以，每次陪病人到清大治療時，他一定會帶實習生、碩士生到場學習，即時解說臨床經驗。他對一位陽明交大的研究生說，你的師公根本想不到自己被蒐藏在圖書館的BNCT學術論文，可以讓台灣在10年內進入臨床試驗，救助許多病人。

這位學生回應說，「我看到老師您的治療成果非常讚嘆，簡直就是台灣的奇蹟，發現這是重要的醫療趨勢，所以我的碩士論文，就是寫跟BNCT相關的主題。」

其實，這就是陳一瑋最想看到的：後繼有人。如同小野將一生所學教授給他，他也正在做傳承的工作，壯大台灣的BNCT治療團隊，以造福更多病人。

陳一瑋

現職：台北榮總腫瘤醫學部放射治療科主治醫師、陽明交大醫學系兼任助理教授、清大核工所合聘助理教授

經歷：京都大學粒子放射腫瘤研究中心研究員、北榮腫瘤醫學部住院醫師、總醫師

對BNCT的貢獻：將日本BNCT醫療技術引進台灣、開啟台日交流大門、治療國內外八成的緊急醫療病人

本文作者：彭杏珠

(本文摘自《遠見雜誌2月號428期》)