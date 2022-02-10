台北四獸山下的象山農場，種植著萵苣、咖啡樹，草木蔥蘢，辣椒與萬壽菊鮮豔色彩點綴其中，但和常見的都市農場不同，象山農場主要作為「園藝治療」基地，來這「拈花惹草」的人，都能從這片蓊鬱中獲得撫慰與能量。

「照顧植物中，看到植物的生命力，可激發自己的生命力，當我們呵護生命，也會進而肯定自我，達到治癒心靈作用。」台灣第一位園藝治療師、人稱「大黃老師」的園藝治療師黃盛璘，2004年從美國學成，就持續在台推廣園藝治療。

美國園藝治療行之有年，尤其一戰、二戰、越戰後，出現大量身心靈受創的退伍軍人，園藝治療被拓展其運用，以種植和園藝活動，改善人的身心狀況。

目前園藝治療多用於輔助醫療，適用於自閉症、學習障礙兒童、資源班青少年、失智老人、精神病患、受刑人、臨終病人等特殊族群。

對於一般人，園藝治療也能提供舒緩情緒的幫助，例如疫情提升人際緊張焦慮，家人間緊密相處更常會帶來精神緊繃，也都推動園藝治療更為盛行。

經由種植，提振情緒、建立成就感

在歐美，園藝治療常用如薰衣草、迷迭香等香草植物，透過植物本身香氣，以芳香療法的概念舒緩人們緊張情緒。

但亞熱帶氣候的台灣，不適合種植溫帶植物，於是黃盛璘到萬華的青草藥行尋找在地植物，並結識藥草師父，挑選出如艾草、薄荷、魚腥草、左手香、蘆薈、紫蘇、薑黃、石蓮花、地瓜葉、蔥蒜等常見青草植物做園藝治療。

這些青草植物氣味濃郁，可以帶來人們感官刺激，鎮定或提振情緒；加上又多與民俗文化息息相關，更貼近台灣民眾日常經驗，可以勾起生活回憶。

「我們很多的生命經驗其實是靠五感（視、聽，味、嗅、觸覺）在累積，靠看、聽、吃、聞、摸，來構建日常生活，」黃盛璘說，像是艾草，多半聯想端午節，而端午節又是家人團聚的重要節慶，大家多少都有相關記憶。當患者內心世界產生挫折時，透過氣味的外在刺激，幫他們勾起回憶往事，重新找回生命那把鑰匙，重啟生活現實感。

曾有一位失智阿嬤病患，平常對外界沒有反應，聞到魚腥草特有的味道，卻像是陷入沉思，悠悠道出自己當了一輩子的產婆，有次接生完，發現新生兒有些發燒，於是煮魚腥草水，為他洗澡退燒。魚腥草彷彿打開她的記憶深處，阿嬤的眼神亮了起來、腰也挺直了，因為產婆的工作，是她人生中最驕傲的日子。

龜山的台北監獄也透過園藝治療，為有情緒障礙的受刑人上課。當有的受刑人控制不住脾氣，黃盛璘會請他們趕快想像薄荷的香氣，一想到清爽涼感的薄荷香，受刑人能慢慢地消氣下來。

「其實，我們要的就是激發患者的生命力，讓他覺得活得尊嚴，只要活得有尊嚴，就不會自我放棄，」黃盛璘感悟。

園藝治療也常選用生命力旺盛、好種耐養的品種，透過栽種的勞動力、成就感、互動性，讓患者在種植過程合作互助、建立自信，不僅提振情緒，加速回歸日常，更可保持清醒，不被心魔擊倒。

有位視障學員，由於後天失明，頓失原本的生活自理能力，始終無法適應下，壓力大到高血壓降不下來，但接觸園藝治療的第一年，發現自己可以透過種植，重新找回熟悉的生活技能和節奏，血壓就降下來了，第三年就充滿自信，更勇敢地自行外出、自理生活，甚至過去常拉不下臉請求幫忙，如今也能坦然求助。

一片蓊鬱之中，視障生允鐘（右）跟小朋友介紹植物。(圖／遠見提供)

也曾有思覺失調學員，邊承受幻聽症狀，腦中不斷有人跟他說話，不自覺一直笑，但當園藝治療師口令下來，他仍能按照指令植栽，換言之，園藝有助於將他拉回現實，譬如叫他該播種時，他就會多少將注意力回到當下。

而在象山農場，更打造了及腰的層架花圃，這是專門為行動不便的肢障、長輩所設計，通常肢障坐電動輪椅，與視障兩兩一組，肢障當視障的眼睛、視障協助肢障，彼此扶助一起當「園丁」。

黃盛璘說，對心靈脆弱的患者而言，植物溫和，沒有傷害、衝擊性，讓這些有人際關係障礙的人，能從中得到慰藉。尤其園藝治療課程最終，學員常會煮火鍋吃掉採收的作物，或是泡花草茶，不僅養生，更帶來滿滿自給自足的成就感。

土栽、保健植物，適合所有人

對於想與花草相伴來放鬆心情、舒緩壓力的一般大眾，黃盛璘建議，想要栽植的話，盡量是土耕，健康土壤中含有益菌「牝牛分枝桿菌」，俗稱「開心菌」，當人們接觸土壤，能刺激腦部的血清素分泌，穩定情緒、減少抑鬱，帶來好心情。

她自己就是在投入園藝治療後，改變了心性。過去從事編輯工作的她，身為主管力求完美而嚴格，現在前同事紛紛說，從沒看過講話這麼溫柔的她。

象山農場為市郊一處世外桃源，提供園藝治療等，並實踐綠色照護，讓身心障礙者及一般民眾與自然連結，療癒身心。(圖／遠見提供)

另外，黃盛璘也推薦種植「保健植物」，即俗稱的「藥草」或「青草」，作為日常使用。

園藝治療雖無法取代正規醫療，不過許多植物都有助於抗疫，如將有「中藥抗生素」之稱魚腥草泡茶，可抗菌消炎、顧肺、消腫利尿等。衛福部國家中醫藥研究所研發「清冠一號、二號」中醫處方，也有加魚腥草，紫蘇，薄荷等。

像艾草，磨碎與肥皂液混勻，刷在廚房紙巾上晾乾裁剪便可成為攜帶型「艾草紙消毒肥皂」。冬天冷，也可以喝喝艾草茶，幫助氣血循環。壓力大的時候，就泡個薄荷茶，能舒緩安神；左手香可敷青春痘等發炎、腫處，具消炎消腫功效。

疫情不便出門，在家布置「小小山水景觀」，讓人們在家，也能有一方山林，作為喘息的「世外桃源」。

黃盛璘莞爾，「我常覺得植物像是默默陪伴在側的伙伴，疫情間更可藉由植物的柔軟力量，來療癒我們的生活。」

園藝治療報你知

1.對特殊族群，激發生命力、改善身心靈狀況

2.對所有人，紓壓、喘息、抗疫

3.建議土耕，土耕可更接地氣，了解生態健康

本文作者：沈瑜

(本文摘自《遠見雜誌02月號428期》)