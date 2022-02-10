最近讀到一篇文章，講一位女性挑戰年齡限制的故事。主角是美國的林賽女士，她從十五歲開始跑馬拉松，目標是進入奧運國家代表隊，但是多次被淘汰。跑到三十歲後，身旁的人認為她沒希望，她也接受了，也就淡忘了自己的潛力。

紐約馬拉松已有四十年的歷史，冠軍一直是男性。二○一七年，首次由三十六歲的弗拉納根女士奪冠。她在領獎時，鼓勵身旁的女性跑者，「下次換你們了。」

果然，二○一九年，三十四歲的黛絲女士在波士頓馬拉松，打破自一九八五年以來的紀錄，成為第一位女性冠軍。這次輪到黛絲女士領獎時，不忘鼓勵身邊的女性跑者，「努力接棒。」

美國的奧運馬拉松國家代表隊沒有性別和年齡限制，只要求成績少於兩小時四十五分。林賽女士受到激勵，結合志同道合的馬拉松跑者，重新開始訓練。她坦言過程很痛苦，還需調整對年齡的認知，要說服自己相信自己的潛能，勇敢挑戰自己。

三十六歲時，林賽女士跑出超過自己以往的成績，獲選為美國奧運馬拉松國家隊的代表。

我沒有跑馬拉松，但是，林賽女士的故事深深打動了我的心。

我們對年齡有固定的制式印象。例如我年輕時，看老醫師手抖無法對準目標、有老花無法拆線，便認定上了年紀的人無法做好外科醫師，早早就規劃要在五十歲時退休，還選了席琳．迪翁的歌作為告別曲。

可是，隨著我的年紀一年年增長，習慣了多焦眼鏡，看遠和看近都沒有問題；身體健康，動作靈活，手部穩定。加上外科是我的最愛，至今，我仍持續工作。

可能是我七十歲了，最近常有病人打電話來詢問：「林醫師退休了嗎？」問的人太多，讓我上班常感覺心虛。

不過，看了林賽女士的故事，我的感想是：人生猶如馬拉松，任何年齡都能圓自己的夢想。如果能夠超越自己，就值得留在跑道上。

依據這篇文章，有的女性是生了四個小孩後，才開始進行馬拉松訓練，也能達到國家隊的標準。

年輕，不是馬拉松的必要條件。年齡，當然不是完成夢想的束縛。任何年齡都可以挑戰自己，而挑戰自己，有很多方法。

法國標緻雪鐵龍集團的首席執行長斯泰夫中風後，昏迷數天才清醒，卻留下失智的後遺症，走出自家會迷失方向，無法回家。更糟的是失語，說話顛三倒四、詞不達意，甚至胡言亂語。他勉強復職，終究被解僱。

曾經是統率二十三萬人、意氣風發的領導者，斯泰夫在人生陡然成空後，並沒有被打倒。他堅決地一步一步朝夢想邁進。

復元期間，他駕駛帆船，穿越太平洋；用五十天，徒步從荷蘭阿姆斯特丹走山路到法國尼斯。斯泰夫找回了遺忘的語言，也恢復了過去的睿智。

三年後，他在法國工業界另創事業，回到大老闆的世界──在世界排名前三大的航太集團「賽峰企業」，擔任監理會副主席。

做自己擅長的事，隨時挑戰自己，不必是別人眼中的「我」，讓我的人生增加許多動力。

我很喜歡打高爾夫球。但可能是因為先天扁平足，下盤不穩，一直沒有好成績。十八洞高爾夫球的標準桿數是七十二桿，我的成績卻徘徊在九十桿到一百桿之間。

最近發覺有一種成就叫做「年齡打者」（Age Shooter），意思是以自己的年齡為標竿，打出與年齡相同或更低的桿數。我現在的夢想是活到九十歲，打出九十桿。

是的，你沒聽錯，我七十歲，我正在挑戰自己！

(本文摘自《不老的挑戰──創造理想的老後》/寶瓶文化)

【內容簡介】

用「減法」過生活，創造超脫年歲的樂活自在。

【林靜芸醫師：「無齡的人，無論多老，都不叫做老。」】

相信自己、訓練自己，保有生活熱忱，發揮能力、奉獻經驗，擁有社會尊嚴。

老不老，不是別人怎麼看，而是自己的選擇！

台灣人的平均壽命八十多歲，「不健康餘命」卻超過八年！

減少病痛、減少煩憂、減少破壞……

「減少遺憾」就是最好的養生。

邁入七十歲的林靜芸，人生字典沒有「退休」一詞。她身體硬朗，熱愛工作，心靈開闊，熱情生活。身為台灣第一位女外科醫師，她堅持的信念是：

→「做自己擅長的事，隨時挑戰自己，不必是別人眼中的『我』。」

年輕時幫六十歲的病人整形，被資深醫師質疑為何幫老人整容。但如今，還有九十五歲的患者上門求診。到底多老，叫做老？她的見解鏗鏘有力：

→「如果說人生像場球賽，年齡不過是球衣的背號！」

兒女出色又孝順，令人稱羨。不過，她與先生活得獨立，不依賴孩子。這是我們每一個人都應該有的生存智慧：

→「最該照顧你的人，是你自己。只有自己不會離開自己，自己照顧自己是最有效率的照護。」

「養生，是為了活得長、老得慢、病得輕、死得快」。結合令人感同身受的小故事，融入醫學觀察與反思，林靜芸醫師更以自身為例，實踐養生，創造新生。

不管幾歲，不但都要保有健康，還有對愛的渴望、美的追求、成長的需要！

【作者簡介】

【台灣第一位女外科醫師．整形醫療權威】

林靜芸醫師

她是台灣第一位女外科醫師，有「整形教母」之稱，是全台公認的整形外科權威。

她與心臟外科權威林芳郁醫師結褵多年。丈夫身體力行「妻子的美麗是先生的責任」。她則從醫學專業出發，在生活中由內而外，具體實踐一套「天天年輕」的養生主張，持續在「元氣網」、《自由時報》等媒體撰寫專欄，並出版長銷著作《不老的幸福》。

從自我成長、醫美專業等層面，她分享不管幾十歲，都要追美、追愛、追健康的獨特觀點，激勵熟年讀者創造「無齡生活」，享受理想的後青春，成為熟齡族優雅養生的師法對象。

現為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師，並擔任中華民國整形外科醫學會理事、中華民國美容外科醫學會理事。

民國七十一年，獲頒「十大傑出女青年」。曾任馬偕醫院整形外科主任醫師、美國紐約大學醫學院整形外科醫師、中華民國美容外科醫學會理事長。