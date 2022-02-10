年紀大了，皮膚多斑點、暗沉、皺紋、乾燥，也有的皮膚薄如蟬翼，容易受傷。究竟皮膚是如何變老的呢？

皮膚分為真皮層及表皮層，表皮層的最外層是「角質層」。年輕人的角質細胞二十八天代謝。老年人的角質細胞四十二天才會代謝，所以角質層薄，加上剝脫不良，局部堆積而形成老人斑，表面不平則使光線的反射不均勻，造成顏色暗沉。

此外，皮膚的天然保濕成分（脂肪、膽固醇、神經醯胺）隨著年齡增加（服用降血脂的藥，或是高血壓、高血糖等也會影響），分泌會減少，使皮膚變乾，產生皺紋及皮屑。

由於身體自然保濕因子的運作障礙，年輕人可能三天就適應新環境的乾燥氣候，老年人卻可能要一個星期才調整好。

年齡增加，最大的變化在真皮層。

年輕的皮膚，膠原蛋白及彈性纖維的形狀一致，排列整齊。而老化的皮膚，膠原蛋白及彈性纖維斷裂、變胖、交叉、連結，一片錯亂，失去彈性及延展度，並且，纖維母細胞產生的膠原蛋白與彈性纖維變少，無法修復本身結構的改變。

膠原蛋白及彈性纖維是由我們體內的降解酶分解、代謝，而陽光的紫外線會加速降解酶的作用，因此長期曝晒於日光的人，真皮層的厚度平均可能減少百分之二十至八十。斷裂的膠原蛋白及彈性纖維，便構成「薄如蟬翼」的老化皮膚。

了解皮膚老化的機轉後，我們可以這樣來照顧皮膚：

一、注意健康及營養：皮膚的狀況與全身健康有關。自然保濕因子是蛋白質，保濕成分是脂肪、膽固醇、神經醯胺，因此均衡的營養很重要。

二、避免過度曝晒陽光：四肢最好以棉質衣物覆蓋。

三、避免過度清洗皮膚：年紀大了，皮膚的油脂減少，容易乾癢，應該避免過度清洗。

四、問題盡早處理：熟年皮膚容易受傷，也容易長疣、痣、老人斑、粉瘤，盡早處理，可以避免併發症。

(本文摘自《不老的挑戰──創造理想的老後》/寶瓶文化)

【內容簡介】

用「減法」過生活，創造超脫年歲的樂活自在。

【林靜芸醫師：「無齡的人，無論多老，都不叫做老。」】

相信自己、訓練自己，保有生活熱忱，發揮能力、奉獻經驗，擁有社會尊嚴。

老不老，不是別人怎麼看，而是自己的選擇！

台灣人的平均壽命八十多歲，「不健康餘命」卻超過八年！

減少病痛、減少煩憂、減少破壞……

「減少遺憾」就是最好的養生。

邁入七十歲的林靜芸，人生字典沒有「退休」一詞。她身體硬朗，熱愛工作，心靈開闊，熱情生活。身為台灣第一位女外科醫師，她堅持的信念是：

→「做自己擅長的事，隨時挑戰自己，不必是別人眼中的『我』。」

年輕時幫六十歲的病人整形，被資深醫師質疑為何幫老人整容。但如今，還有九十五歲的患者上門求診。到底多老，叫做老？她的見解鏗鏘有力：

→「如果說人生像場球賽，年齡不過是球衣的背號！」

兒女出色又孝順，令人稱羨。不過，她與先生活得獨立，不依賴孩子。這是我們每一個人都應該有的生存智慧：

→「最該照顧你的人，是你自己。只有自己不會離開自己，自己照顧自己是最有效率的照護。」

「養生，是為了活得長、老得慢、病得輕、死得快」。結合令人感同身受的小故事，融入醫學觀察與反思，林靜芸醫師更以自身為例，實踐養生，創造新生。

不管幾歲，不但都要保有健康，還有對愛的渴望、美的追求、成長的需要！

【作者簡介】

【台灣第一位女外科醫師．整形醫療權威】

林靜芸醫師

她是台灣第一位女外科醫師，有「整形教母」之稱，是全台公認的整形外科權威。

她與心臟外科權威林芳郁醫師結褵多年。丈夫身體力行「妻子的美麗是先生的責任」。她則從醫學專業出發，在生活中由內而外，具體實踐一套「天天年輕」的養生主張，持續在「元氣網」、《自由時報》等媒體撰寫專欄，並出版長銷著作《不老的幸福》。

從自我成長、醫美專業等層面，她分享不管幾十歲，都要追美、追愛、追健康的獨特觀點，激勵熟年讀者創造「無齡生活」，享受理想的後青春，成為熟齡族優雅養生的師法對象。

現為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師，並擔任中華民國整形外科醫學會理事、中華民國美容外科醫學會理事。

民國七十一年，獲頒「十大傑出女青年」。曾任馬偕醫院整形外科主任醫師、美國紐約大學醫學院整形外科醫師、中華民國美容外科醫學會理事長。