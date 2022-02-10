放完農曆春節年假，桃園和高雄疫情慢慢受控，但綜觀東亞各國，日、韓、香港、新加坡、泰國Omicron確診數紛紛暴增，這些過去堅持清零的國家，已經追不上Omicron傳播速度，防疫政策正出現轉彎。

●走春散播Omicron 港、星、泰確診暴增

香港爆發第5波疫情，開工日新增614例，創下疫情以來新高點。春節期間民眾外出用餐與參拜寺廟的頻率大增，新增的本土病例多數找不到感染源，意味著疫情還沒到達高峰。

香港過去2週的新增病例累積超過1,900例，基因定序結果顯示，8成以上都是感染Omicron。衛生主管機關計劃加強檢測，並緊縮防疫政策，封鎖有群聚感染的樓房、晚間6點後禁餐廳內用，酒吧、卡拉OK等暫時關閉，以阻斷傳播鏈擴大。

新加坡上週五確診數一度飆升至1萬3千人，週末呈現下滑。從上個月以來，星國累積的確診病例已逾10萬例，高達99％症狀輕微、或無症狀，政府仍持續限制餐廳內用人數以及家戶群聚人數。

全球疫情延燒進入第3年，去年11月現蹤的Omicron變異株，傳播力強大而快速，雖然防疫措施和疫苗已能有效降低住院率和死亡率，但對於控制病毒傳染力，專家至今仍束手無策，這也凸顯一個命題：面對新冠病毒不斷變種，該繼續堅持清零、還是在防疫標準下，與病毒共存，維持民生與經濟活動正常運作，避免社會功能癱瘓？

●對抗Omicron 港微調守清零、日鎖國、韓棄疫調

向來堅持清零的香港，規定確診者一律住院隔離，但因應Omicron疫情加劇，7日宣布微調作法，確診接觸者可居隔觀察，但居隔確診陽性，仍必須到院治療。2月24日起大幅度擴展疫苗通行證。

日本過去3天日增逾10萬例，創下疫情以來新高點，而高齡者染疫病逝的案例也逐日增加。專家分析，日本第3劑加強劑施打人口佔比不到5％，是疫情爆發的主因。日本延續隔離防疫措施，延長首都和部分行政區的半緊急狀態，2月底前限制外國人入境，同時擴大第3劑疫苗接種計畫。

相較於港日，泰國疾管部門則根據重症病患人數下滑、死亡率持平的數據，考慮鬆綁限制，與病毒共存。「Omicron的疫情走向是一致的，許多國家的做法：即使確診病例增加，也逐步朝向鬆綁。」

疫情同樣告急的南韓，週末累計病例超過1百萬例，也開始出現死亡病例。疫情之初，南韓就以大規模檢測與疫調的做法，成為防疫模範國之一，但這次不敵Omicron的傳播速度，南韓疾管局大幅改變做法，放棄檢測與疫調，集中醫療資源在高齡和免疫功能低下的體弱族群，並保留醫療量能，應付可能增加的重症病患人數。

南韓調整的防疫對策如下：

1.60歲以下無慢性病的確診病患，改自主健康管理，同住家人可外出採買。

2.無症狀的確診者隔離7天後無需再進行PCR檢測。

3.重編疫調衛生單位，專責協助病情惡化的居家隔離病患。

4.備妥足量的抗病毒口服藥物Paxovid、持續擴大第3劑接種。

●澳洲不鎖國了 2月21日重開國境

相較於東亞各國的慘烈疫情，澳洲從1月中之前疫情攀至頂峰，一度日增11萬例，但之後開始降溫，確診人數一路下滑。目前澳洲完整接種疫苗的人口術將近8成。澳洲政府也宣布從2月21日重新開放國境，只要旅客和學生持有2劑疫苗施打紀錄的疫苗護照，就能入境澳洲。至於因特殊原因無法施打疫苗的旅客，則必須申請相關豁免證明，入境時也須在防疫旅館接受隔離。

●東亞四國防疫措施

1.香港：「居安抗疫」計劃嚴格嚴密監控確診者

• 確診者的密切接觸者14天強制居隔＋7天自主管理

• 確診者的次密切接觸者4天強制居隔

• 居隔確診陽性，仍須住院

• 2月24日起大幅度擴展疫苗通行證的使用

• 餐飲業禁內用至2月17日；酒吧、酒館、卡拉OK暫停營業

• 學校持續停課至2月21日

• 公眾場所採手機條碼實聯制，主要景點暫時關閉

2.新加坡：靠「VDS疫苗接種認證」逐步回歸民生活動

• 持證明者至多5人聚餐；未接種者不得內用

• 限制室內群聚人數

3.南韓：取消強制居家隔離，低風險者自我追蹤

• 不再積極篩檢與疫調

• 不強制使用定位追蹤居家隔離者

• 非高風險群（60歲以下、無慢性病）自主健康管理

• 無症狀確診隔離7天後，不必再做PCR篩檢

4.日本：東京都等人口密度高地區重點防止蔓延

• 2月底前限制外國人入境

• 延長首都和13都縣行政區半緊急狀態

• 餐飲業縮短營業時間

• 限制活動人數，各行政單位視需求制訂防疫措施（如：設置隔板、戴口罩）