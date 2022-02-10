突然「暈倒」有可能是重大疾病前兆？新北市立聯合醫院神經內科鍾宜君醫師解釋，「昏厥」、「暈眩」、「昏迷」各有不同定義。昏厥（syncope）是指大腦出現暫時性灌流不足，造成短暫意識喪失而無法維持肢體姿勢。通常在數秒鐘或6-8秒後會醒來。

●昏厥、暈眩、昏迷差在哪？ 突然昏厥有哪些病因？

暈眩（vertigo）則是一般所講的「頭暈」，而且是天旋地轉、無法爬起身的暈眩程度，但通常意識是清楚的。至於「昏迷」（coma）是指有明顯意識喪失。

(圖/潮健康提供)

日常生活出現昏厥與哪些疾病有關？鍾宜君醫師指出，昏厥的可能原因眾多，第一，心源性問題造成的昏厥，例如心律不整、心臟疾病。第二，神經性疾病導致「迷走神經」不穩定或是姿勢性低血壓而造成昏厥。

第三，癲癇，有些患者是因癲癇發作而產生抽搐、昏厥。第四，腸胃炎、腸胃出血使體力虛弱與血壓過低，也可能引起短暫昏厥。第五，感染問題。其他造成暈厥的原因還是非常多。

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●昏厥可能是腦瘤前兆？ 莫名癲癇不能輕忽？

鍾宜君醫師表示，判斷昏厥的病因不容易，必須視發生當時病人情況、姿勢、誘發事件、使用藥物、是否有事前預兆。也要評估是否正在發燒、拉肚子、血便，以及有無癲癇、心臟病史、施打胰島素等層面來綜合判斷。

有些暈厥也可能與腦部腫瘤有關。鍾宜君醫師指出，曾有病人因腦瘤引發癲癇後昏厥，送急診後經電腦斷層掃描，才發現腦部出現一大塊水腫，確診後推估是因腦瘤造成的短暫意識喪失。由於部份腦部腫瘤在產生神經症狀前沒有明顯跡象，確實有患者是在類似情況下意外確診。

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●停藥、換藥也會昏厥？ 年輕人昏厥要當心腦出血？

「除了注意自己的身體狀況，最好也讓身邊親友知道自己的情形！」鍾宜君醫師指出，曾碰過服用安眠藥、精神藥物的患者，在突然停藥後發生癲癇而昏厥。平時最好隨身記錄自己的用藥資訊，或告知身邊家人正在調整藥物，以免昏厥時無法表達自身狀況，親人才能協助提供診斷資訊。

另外，年輕族群發生暈厥也要注意身體狀況，鍾宜君醫師提醒，有些年輕患者突發癲癇而無法言語、短暫昏厥，經核磁共振檢查才發現有血管畸型問題，最嚴重時可能會導致腦部出血。務必在出血前及時發現，並至神經外科接受評估。

鍾宜君醫師建議，平日要注意身體狀況與慢性病控制。身邊人發生昏厥時，應協助記下發作時間、狀況、病史，幫助醫師及早判斷原因。無論任何年齡，只要服用慢性病藥物，應隨身留存用藥資訊，身體不適時盡早接受評估。