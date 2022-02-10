YouTuber「白癡公主」擅長無厘頭搞笑，直率又不按牌理出牌的她，常以「A減、癡癡、小雞、貧乳界女神」等外號自稱。她大年初三到北港朝天宮買伴手禮，竟上怪男沿路尾隨騷擾，嚇得她趕緊報警，說明搞笑藝人也需要尺度分寸與尊重。白癡公主前(8)日拍攝美照，自曝已經封印她的招牌造型「妹妹頭」7個月了，吹起半屏山大波浪長髮的她令人十分驚豔，引來網友瘋狂點讚，還有人說像鄧紫棋、關芝琳、劉香慈。

白癡公主前(8)日在臉書分享一張美照，除了展示她本就鮮明姣好的五官顏值，頭頂右分半屏山大波浪長髮成為亮點，造型雖略帶復古卻又不失新潮感；「癡癡」臉露燦笑，秀出臥蠶及明眸皓齒，整片額頭在漂亮瓜子臉支撐下不顯突兀，左胸的鮮明鎖骨旁有塊謎樣馬賽克，身上則倒披了一件深棕色絨毛外套，可以想見若拿掉外套的畫面，應該是相當青春無敵性感的白癡公主，展現了與搞笑不同風情的成熟風貌。

白癡公主寫道：「今天拍攝露出我留長半年瀏海後的額頭…好奇妙的感覺啊，我已經沒有妹妹頭7個月了，撐過過渡期，加油啊～～～對呀」；PO文一貼出立刻引來藍勾勾好友點讚，歌手舞思愛說：「妳好漂亮」，蕎蕎_小妃姬：「好好看」，Dr.Grace 沈怡岒醫師也誇：「超美的，濃濃的女人味」。

網友被電暈狂刷一排愛心回覆道：「美爆」、「好正喔」、「也太適合了!!!是說那個馬賽克是....（有網友回：我想是配合配合臉書規範，細肩帶或露出胸罩的帶子常常檢舉）」、「我戀愛了」、「沒有瀏海更美欸」、「這不是癡癡啦」、「美呆了！」、「正爆，笑容好好看」、「我以為是什麼偶像劇女主照片！」、「變優雅了」、「水水，典雅的氣質，果然是公主」、「有鄧紫棋的FU耶」、「正到不可思議」、「更像關芝琳了」、「有點像劉香慈」，除了好評不斷外，王道造型浮現的明星臉也引來熱議。