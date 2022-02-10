J.Sheon將於3月5日唱進台北流行音樂中心，舉辦「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」大型售票演唱會，邀請大家一起「#拒絕當一個害羞的亞洲人」，因為這次的演唱會將是一場視覺和聽覺上都令人驚嘆又熱力十足的超豪華夜店趴，還不惜重金要將千萬跑車開上北流舞台，成為全場最High的奢華配備。

J.Sheon在過年前演出滿檔，加上為演唱會前置準備工作忙得不可開交，過年期間都在家休息，為即將到來的演唱會充電、養精蓄銳，笑說自己連年菜都沒有動手煮，「過得很無聊」。不過眼尖的粉絲都注意到J.Sheon近一年來身材愈來愈精壯，畢竟他剛出道時沒有運動習慣，直到去年初開始運動，而在疫情期間，更是投入鑽研健身，身形脫胎換骨，連去年因為組團PANTHEPACK前往大陸工作，仍保持良好運動習慣，期間也會相約合組PANTHEPACK的王嘉爾、ICE一起上健身房，因此他現在維持很高的基礎代謝率，即使過年期間大吃大喝也不易發胖。

J.Sheon近來社群陸續釋出好友們力挺他而拍攝的各式「裝B」影片，從為他敷上面膜的饒舌鬼才熊仔、展露唱功的吳卓源、變身炫富女童的Lulu黃路梓茵、酷翻天的E.SO瘦子、和不斷在地上爬行的Youtuber美麗本人，各出奇招來「裝B」，呼應演唱會主題，更逗樂粉絲，讓粉絲不斷猜測這些好友們是否會登上J.Sheon的演唱會舞台，他依然賣關子，請大家到演唱會現場來感受驚喜。