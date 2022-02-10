三星在昨晚（9日）舉行了Galaxy UNPACKED 2022，因著行動裝置已經改變了使用者的生活、工作、創作模式，今年就推出了兩大系列包括Galaxy Tab S8平板系列及Galaxy S22旗艦手機系列，以強化三星生態圈的連結，當中頂規的Galaxy S22 Ultra更是將S系列強大的攝影功能，與Note系列最受歡迎的S Pen作結合，還能與Tab S8系列作連接，把Tab S8當主螢幕工作時，同時將手機當工具板使用，讓三星生態圈產品功能最大化。

全新的Galaxy Tab S8平板系列不僅能輕鬆成為筆電之餘，也能成為使用者的第二螢幕。（翻攝直播畫面）
全新的Galaxy Tab S8平板系列不僅能輕鬆成為筆電之餘，也能成為使用者的第二螢幕。（翻攝直播畫面）

此次的Galaxy UNPACKED 2022可是展現了三星對於整合自家生態鏈的成果，過去已一直強調手機及平板系列都能以DeX模式與大螢幕連接如電腦般使用，而全新的Galaxy Tab S8現在只要與全新的全新書本式鍵盤皮套連接，即可開啟DeX模式，再配上與Galaxy S22 Ultra連接，不僅能在簡單的Samsung Note中作輔助工具板使用，更首次與Clip Studio Paint獨家合作，把Galaxy S22 Ultra變成調色盤，Tab S8系列的S Pen作為畫筆，讓使用者能在更大的平板上善用空間進行創作。

全新的Galaxy Tab S8平板系列與Clip Studio Paint獨家合作，把Galaxy S22 Ultra變成調色盤，Tab S8系列的S Pen作為畫筆，讓使用者能在更大的平板上善用空間進行創作。（翻攝直播畫面）
全新的Galaxy Tab S8平板系列與Clip Studio Paint獨家合作，把Galaxy S22 Ultra變成調色盤，Tab S8系列的S Pen作為畫筆，讓使用者能在更大的平板上善用空間進行創作。（翻攝直播畫面）

台灣三星表示，雖然去年台灣整體智慧型手機市場受到大環境跟供應鏈影響，整體市場銷量約下降10%，但銷售額卻成長7%以上，反映消費者購買手機時開始往中、高階發展，以上一代的Galaxy S21系列來說，原目標為較前代S20系列成長20%，最後突破性達S20系列逾2倍的成長，台灣三星也分享到，購買S21系列的消費者當中約有20%來自Note系列的Noter使用者，而因著去年年底並未推出全新Note系列，而是以摺疊手機作為主打，對於今年所推出擁有Note系列的S Pen及S系列高階拍攝功能的Galaxy S22 Ultra，期待將有70%的Noter回歸，預計上市前3個月，S22 Ultra加S22+的能達3款銷售比重80%，而S22 Ultra更占上50%的比重。

三星電子將廢棄漁網循環再利用，化為新款Galaxy裝置原料。（三星提供）
三星電子將廢棄漁網循環再利用，化為新款Galaxy裝置原料。（三星提供）

另外今年三星也延續了永續目標，運用了回收海洋廢塑料，以為減少海洋污染盡一份心力，並開發出漁網回收與再製的方法，此次的Galaxy Tab S8平板系列及Galaxy S22旗艦手機系列均運用再生漁網製作，像Galaxy Tab S8平板系列就運用再生漁網製作旗艦系列產品元件，而Galaxy S22系列材質也以漁網回收與再製打造，製作成Galaxy S22系列的按鍵托座及S Pen內罩等產品元件，而且外盒設計均採用UL認證環保材料，以實現環保與科技的結合。

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