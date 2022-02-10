三星在昨晚（9日）舉行了Galaxy UNPACKED 2022，因著行動裝置已經改變了使用者的生活、工作、創作模式，今年就推出了兩大系列包括Galaxy Tab S8平板系列及Galaxy S22旗艦手機系列，以強化三星生態圈的連結，當中頂規的Galaxy S22 Ultra更是將S系列強大的攝影功能，與Note系列最受歡迎的S Pen作結合，還能與Tab S8系列作連接，把Tab S8當主螢幕工作時，同時將手機當工具板使用，讓三星生態圈產品功能最大化。

全新的Galaxy Tab S8平板系列不僅能輕鬆成為筆電之餘，也能成為使用者的第二螢幕。（翻攝直播畫面）

此次的Galaxy UNPACKED 2022可是展現了三星對於整合自家生態鏈的成果，過去已一直強調手機及平板系列都能以DeX模式與大螢幕連接如電腦般使用，而全新的Galaxy Tab S8現在只要與全新的全新書本式鍵盤皮套連接，即可開啟DeX模式，再配上與Galaxy S22 Ultra連接，不僅能在簡單的Samsung Note中作輔助工具板使用，更首次與Clip Studio Paint獨家合作，把Galaxy S22 Ultra變成調色盤，Tab S8系列的S Pen作為畫筆，讓使用者能在更大的平板上善用空間進行創作。

全新的Galaxy Tab S8平板系列與Clip Studio Paint獨家合作，把Galaxy S22 Ultra變成調色盤，Tab S8系列的S Pen作為畫筆，讓使用者能在更大的平板上善用空間進行創作。（翻攝直播畫面）

台灣三星表示，雖然去年台灣整體智慧型手機市場受到大環境跟供應鏈影響，整體市場銷量約下降10%，但銷售額卻成長7%以上，反映消費者購買手機時開始往中、高階發展，以上一代的Galaxy S21系列來說，原目標為較前代S20系列成長20%，最後突破性達S20系列逾2倍的成長，台灣三星也分享到，購買S21系列的消費者當中約有20%來自Note系列的Noter使用者，而因著去年年底並未推出全新Note系列，而是以摺疊手機作為主打，對於今年所推出擁有Note系列的S Pen及S系列高階拍攝功能的Galaxy S22 Ultra，期待將有70%的Noter回歸，預計上市前3個月，S22 Ultra加S22+的能達3款銷售比重80%，而S22 Ultra更占上50%的比重。

三星電子將廢棄漁網循環再利用，化為新款Galaxy裝置原料。（三星提供）

另外今年三星也延續了永續目標，運用了回收海洋廢塑料，以為減少海洋污染盡一份心力，並開發出漁網回收與再製的方法，此次的Galaxy Tab S8平板系列及Galaxy S22旗艦手機系列均運用再生漁網製作，像Galaxy Tab S8平板系列就運用再生漁網製作旗艦系列產品元件，而Galaxy S22系列材質也以漁網回收與再製打造，製作成Galaxy S22系列的按鍵托座及S Pen內罩等產品元件，而且外盒設計均採用UL認證環保材料，以實現環保與科技的結合。