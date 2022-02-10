CP BOYS萌力男孩（全名Cute Power Boys）正式宣告出道，由13歲的楊博智與11歲的洪尚捷，這兩位可愛又清新的男孩組成，從幼小就辛苦學習唱歌、訓練基本功，進而參加歌唱選秀比賽發跡，過關斬將、突破重重關卡，才終於奪下民視《台灣那麼旺》關主冠軍，2人吸引大批粉絲、隨即簽約進入培訓。

如今終於圓夢發行首張EP《校園西遊》，同名主打歌將他們在唱歌這條路上，所遇到的人事物唱進歌曲，即便未知是充滿冒險，卻前往也精采可期，以勇氣相伴一路往前衝，在彼此心中友誼是最堅強且溫暖的後盾。洪尚捷從5歲就開始走上音樂路，成為發片歌手他直呼：「好開心！希望讓自己未來更好！」即便征戰過大小舞台，但第一次踏進錄音室正式錄音難掩緊張，最後一段副歌錄製好多遍才完成，歌曲本身音域高需要花時間駕馭，也得適應戴著耳機唱歌的感覺。

被問及在比賽期間被說過最狠的話？洪尚捷坦言：「被評語說唱的沒有博智好聽，為什麼還可以當衛冕者？」也一度也懷疑自己會不會唱歌，要更努力練習讓自己表現得更好。11歲的他目前逐漸進入青春期，「轉大人」也逐漸變聲中，他笑說：「高音沒有以前那麼刺耳，聲音現比較飽滿。多喝溫水，少講話保護喉嚨。」