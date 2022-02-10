金坷垃電視廣告

在海峽兩岸過去數十年來的商業環境中，利用洋人名氣或形貌抬高商品身價的做法一直是市場上極有用的行銷手段。其中被用於產品形象數量種類最多的，並非哪個知名的洋明星，而是一位擁有多重身份、研發上百種商品、經營數十種企業的洋老頭子，他最早被知道的名字是威廉伯爵（英文：Wellin Boss），最近因冠疫情受到國際矚目的身份則是瑞士生物學家威爾遜．愛德華茲（Wilson Edwards）。

金髮洋老頭最早在大陸為人所知，是在一項以「金坷垃」為名的肥料添加劑廣告上出現。土味十足的廣告最後也成為網民與相聲表演中揶揄的對象。（圖／網路）

【金坷垃】完整的原版

與早年台灣商品廣告中經常出現洋模特兒的情況相同，大陸的業者也深刻瞭解大多數華人的崇洋心理，在本土品牌上加入洋文名稱或是拿洋人做廣告，都是常見的手法。這種做法顯然非常有效，也因此被一再使用。當年的做法是直接找張洋人照片就用了，到1980年代中期歐美開始重視商業肖像權與智財權，廠商只好自聘洋模特兒來拍攝廣告，大陸則到1990年代末才開始重視肖像權問題，不想花錢找洋模特兒的，就只能在免費圖庫裡找材料。而其中最受歡迎並廣為使用的，就是這位蓄短鬚的金髮洋老頭，他最早被大陸企業命名為威廉伯爵。

據可查考的資料顯示，最早使用這張照片並做出名氣的商品是一種名為「金坷垃」的農用肥料添加劑，該產品的電視廣告於2007年左右在大陸一些地方電視台播出，產品的包裝上就印有這位威廉伯爵支頷皺眉沈思的肖像。這個肥料廣告編 了一首洗腦歌曲：「肥料漲價我不怕，因為我有金坷垃；加了金坷垃，一袋能頂兩袋撒……」，廣告為迎合農民，不僅土味十足且極度誇大，經電視廣告反覆播出後，廣告歌曲成為人盡皆知的順口溜，在媒體與網路上則經常被拿來惡搞或做為揶揄農民的用語。

威廉伯爵的照片與不同版本的資訊也出現在油漆廣告上。（圖／網路）

該產品廣告自稱是美國聖地亞戈（SHENGDIYAGE）生物工程公司生產，但實際是在河南、河北一帶的當地肥料廠生產，公司旗下還有多種農化用品。而威廉伯爵就以該公司技術研發專家與經營者的身份，其照片登上廣告與肥料的包裝袋上。

威廉伯爵據說獲美國哈佛大學物理系聘為博士生導師，還研發了新式的熱水器。（圖／網路）

令人驚奇的是，威廉伯爵的照片隨後登上許多大陸商品的廣告，在網路上隨便查找就能發現這張洋老頭的照片在數百個品牌與商品的廣告中出現，每個商品都將他捧為開發產品技術專利的專家同時也是企業的經營者或重要的創辦人之一。除了最早的肥料，他還擁有油漆品牌、發明了新式熱水器、設計並販賣傢俱、經營室內設計公司，最後成為房地產巨擘。不只如此，為了服務他的客戶，他又投資汽車裝飾公司、投身醫療行業，發奮研究中醫藥，研製出大陸的國家領導人都稱好的護眼貼與各種神奇中藥，最後還捐了一幢大樓給哈佛大學，獲得哈佛物理系優秀博士生導師的榮譽，並成為威尼斯藝術學院的名譽教授，同時參與了大陸外語大學德語教材的編輯工作。

研發新式肥料後，威廉伯爵投入地產開發業，成為地產大亨。（圖／網路）

威廉伯爵在成為房地產大亨後，又成為威尼斯藝術學院的名譽教授，並創立了傢俱設計與製造企業。（圖／網路）

若按這些廣告所呈現的資訊，他所經營的產業種類與研發技術之多，頒給他幾個諾貝爾獎與十幾個工業設計獎都不夠，還得加上全球知名企業經營明星人物且列入全球十大富豪榜。網民為此揶揄道，一個人有這麼多重身份與上天下地的能力及才華，這應該是外星人才辦得到的事。

連大學德語教材威廉伯爵也要軋上一腳。（圖／網路）

當威廉伯爵橫掃各行各業與各種科技研發後，大陸民眾經常拿來網路上相互揶揄，相聲演員也沒少在威廉伯爵身上耍貧嘴，其身份已經從企業家、技術研發專家轉而成為外星人與丑角。不料，新冠疫情發生後，威廉伯爵因應時勢又有了新的身份，這次他不僅忽悠了不明就裡的網民與大陸媒體，還愚弄了中外媒體與生物醫學界，引爆了一場國際間因新冠病毒溯源問題的激烈辯論，最後更勞動瑞士駐中國大使館鄭重地公開闢謠。

網上查找到威廉伯爵參與的各種中西醫藥與神奇療法的廣告訊息數量極多。（圖／網路截圖）

事件起於陸媒《央視新聞》發布消息指稱，一名瑞士生物學家愛德華茲在臉書上指控，他個人遭到美方施壓，被迫支持再次對新冠病毒進行溯源。愛德華茲在臉書上發文成為網路與媒體口水戰的重要依據。《央視新聞》還引用愛德華茲臉書上的話說，「美國如此癡迷於在溯源問題上攻擊中國，以至於不願睜眼看數據和調查結果。」

《央視新聞》指稱，一名瑞士生物學家愛德華茲在臉書上指控，他個人遭到美方施壓，被迫支持再次對新冠病毒進行溯源。此事讓引起中外媒體與網民爭吵不休，最後連累瑞士大使館出面闢謠，才發現是烏龍一場。（圖／臉書網頁截圖）

就在中外媒體與網民爭吵不休時，有媒體想找愛德華茲本人出面作證，在向瑞士駐北京大使館查詢後獲得答覆稱，「瑞士根本沒有這樣一名生物學家」。臉書公司隨後也表示，愛德華茲帳號才剛開通，至今僅發帖一則，帳戶好友只有3位，「顯然非為網路社交而開設」。資深網民們也發現，自稱瑞士生物學家威爾遜．愛德華茲臉書帳號的頭像，正是橫掃大陸商業界近20年威廉伯爵。

這時眾人才恍然大悟，原來久違的威廉伯爵又再次降臨人間，狠狠地取笑了幾個大國在新冠疫情與病毒溯源問題上的荒唐作為。這次事件鬧這麼大，威廉伯爵未來大概不會再現身為商業、政治或疫情表態，而這最後的華麗退場式也給接觸過這個洋老頭的民眾留下哭笑不得的最後印象。