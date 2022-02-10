路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日將造訪斐濟，將向太平洋島國領袖們保證，在中國於該地區擴大援助及影響力之際，美國政府及其盟友將致力提供安全及疫苗。
路透社指出，布林肯將先參加於澳洲墨爾本舉行的美國、日本、印度及澳洲「四方安全對話」（Quad），之後將造訪斐濟，將是近40年來首位出訪斐濟的美國國務卿。
澳洲媒體報導，「四方安全對話」議程將包括反制中國散播假消息和經濟脅迫、關注俄烏危機，以及「四方安全對話」與東協等區域組織加強關係等議題。
布林肯在斐濟將透過視訊，與18名受邀的太平洋島國領袖舉行會議，預定將討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等議題。他也將與斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）商討強化雙邊關係。
斐濟為該區域樞紐，是首個在外交上承認中國的太平洋島國，自2018年以來已獲得來自中國政府的數百台軍警車輛。
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