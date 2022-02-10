科技股推動 美股收高那指漲逾2％ 05:542022/02/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科技股推動 美股收高那指漲逾2%。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府即將公布通膨數據前，在科技股上漲推動下，加上樂觀的企業財報，投資人受到激勵買進，美國股市3大指數今天收高。 道瓊工業指數上漲305.28點或0.86%，以35768.06點作收。 標準普爾指數上揚65.64點或1.45%，收在4587.18點。 科技股那斯達克指數攀升295.92點或2.08%，收14490.38點。 費城半導體指數揚升118.59點或3.35%，收3653.72點。（譯者：陳正健）1110210 恒指收彈500點 科技指數大漲3.65％ 《基金》科技股處升息震央 高股息＆龍頭基金分批布局 #點或 #推動 #收高 #上漲 #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》疫情嚴峻 韓股不怕 11:592022/02/09 財經 《國際金融》歐股平收 科技股領跌 10:172022/02/09 財經 港股早盤收彈478點 生科股獨憔悴 13:242022/02/09 財經 《日股》紅光滿面 日經彈近300點 16:142022/02/09 財經 《港股》汽車股領頭 港股彈升500點 16:482022/02/09 財經 《日股》美股助攻 日股紅通通 12:332022/02/09 財經 輝達收購破局 安謀擬推動IPO 04:102022/02/09 全球財經 台股早盤漲逾140點重返18100點 台積電開盤大漲7元 09:042022/02/09 財經 《國際金融》企業財報歡呼 歐股早市續揚 17:052022/02/09 財經 亞股紅不讓 MSCI亞太指數漲幅逾1.1% 12:192022/02/09 財經 落實建立3D地籍圖資 中市推動建物謄本立體化 11:022022/02/09 區域情報-台中 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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