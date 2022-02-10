美國政府即將公布通膨數據前，在科技股上漲推動下，加上樂觀的企業財報，投資人受到激勵買進，美國股市3大指數今天收高。

道瓊工業指數上漲305.28點或0.86%，以35768.06點作收。

標準普爾指數上揚65.64點或1.45%，收在4587.18點。

科技股那斯達克指數攀升295.92點或2.08%，收14490.38點。

費城半導體指數揚升118.59點或3.35%，收3653.72點。（譯者：陳正健）1110210