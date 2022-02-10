台灣最有活力的就是中小企業，隨著第一代草創奠基、第二代傳承發揚，接續的新生代也有自己的想法，想在生意模式上比祖輩、父輩創新，除了工作打拚外，也更加注重家庭生活的平衡。近年都能看到新生代在各自行業裡發光發熱的故事。育誠蛋品老闆林育誠七年多前從父親手中接下家族的養雞事業，並著手往雞蛋品牌轉型，靠著自己的努力，成功在業界打響知名度。

林育誠表示，家裡早年以飼養蛋雞起家，自從他接手後，引進新的飼養觀念與技術，轉型採取放牧飼養，讓雞恢復到自然的生活方式，母雞吃的也是台灣在地的非基改玉米，健康有活力的母雞產下的雞蛋特別好吃，在消費者心中的品牌價值感也越來越高，往往供不應求，家人常笑說是賣到「蛋盡援絕」。

自從林育誠接手後，引進新的飼養觀念與技術，轉型採取放牧飼養，健康有活力的母雞產下的雞蛋特別好吃，往往供不應求。（圖／中華三菱）

為了要能讓這些雞蛋順利送到客戶手上，自林育誠父親經營的時代就開始使用中華菱利貨車，他還記得父親總是讚不絕口，說中華菱利耐操好擋頭。現在家裡的4台車仍然是中華汽車的產品，2台中華菱利用來在市區送貨，還有1台冷藏車，另1台則是送貨兼家庭用車。除了載貨之外，林育誠利用車身外觀，做成品牌形象宣傳看板，而品牌的LOGO設計則是出自老闆娘傅婷之手，不管是在外配送或到市集擺攤，車子一開出去就像是移動招牌，客人大老遠就能知道是育誠蛋品來了。

和許多中小企業老闆一樣，林育誠難免也要兼任搬運工、司機。車輛的妥善率高低對頭家來說相當重要，萬一車輛發生故障無法行駛，不但影響配送貨品的節奏，更會打亂客戶的行程，於內會造成車輛調度的問題，對外則有損商譽，最直接的就是影響業績收入，他接續上一代用車經驗，選擇耐用耐操且經濟實惠的中華商用車，做為打拚事業的好夥伴。

自林育誠父親經營的時代就開始使用中華菱利貨車，他還記得父親總是讚不絕口，說中華菱利耐操好擋頭。（圖／中華三菱）

和一般代步為主的家用車不同，林育誠說，這4台中華小貨卡的工作量其實大很多，除了一般定期保養與常態性的零件與耗材更換，開了這麼多年都沒遇過什麼大問題，車子非常好養，而我們只要專心做生意就好了，有時一忙忘了回廠保養，中華汽車的保養廠甚至會主動關心，並提供到府服務，幫忙把車子接到保養廠。林育誠和許多頭家一樣，多年的經驗讓他們相當放心把車子交給服務廠。

車子除了做生意之外，也需兼顧家庭用車需求，為家庭生活創造回憶，林育誠認為中華菱利的載運量很大，平時載家人和小孩上下學，工作時可一口氣裝到300多盒雞蛋，出車跑一趟就夠了，省下許多來回的時間；老闆娘傅婷也認為中華菱利很好開，女生很容易上手，尤其車身尺碼大小剛好，穿梭在市區裡，遇到小巷也不會害怕。

林育誠接續上一代用車經驗，選擇耐用耐操且經濟實惠的中華商用車，做為打拚事業的好夥伴。（圖／中華三菱）

林育誠笑說，中華菱利就像是海賊王裡的黃金梅利號，不只是一台車，更是事業上很重要的夥伴，如果沒有它，很多事情沒辦法達成。

中華菱利一直扮演頭家好幫手，連續20年穩居全台商用車市佔率第一，中華菱利陸續推出A190/A210，提升木床車最大載重量至950kg，載重量加大卻仍可兼具靈活輕巧的特質，最小迴轉半徑僅4.9m。另為因應年輕頭家及女性商用車主的需求，不僅提供手排，還有自排車型。

車子除了做生意之外，也需兼顧家庭用車需求，中華菱利的載運量很大，平時載家人和小孩上下學，工作時可一口氣裝到300多盒雞蛋。（圖／中華三菱）