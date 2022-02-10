台北市議員羅智強為感謝大家對四大公投的支持，日前展開400公里徒步謝票，並於昨抵達桃園，他今(10日)凌晨在臉書透露心聲，表示風雨中在桃園走了29公里，明明很累，但自己卻失眠了。貼文曝光後，立委江啟臣也隨即留言表示，「智強辛苦了，有時候過度勞累就會這樣，加油，到台中，一起走！」

羅智強指出，風雨中，桃園走了29公里，明明很累、很累、很累、很累、很累、很累，但已經凌晨兩點了，竟然還翻來覆去睡不著，且清晨4:30還要起床，「有沒有人可以告訴我，為什麽會這樣？」

該篇文章曝光後除了有江啟臣現身留言外，不少網友也紛紛留言表示，「因為過度疲勞 反而引起無法成眠」、「我也失眠了～在此時仍清醒著」、「因為有責任感讓你失眠！有責任心的通常會這樣」、「可能是走太多路了吧」、「有時很累反而會失眠」、「放輕鬆，聽個音樂助眠」。

另外，羅智強在7時許的另一篇貼文也提到，今天有點小慘，因為昨天非常意外的「嚴重失眠」，翻來覆去到凌晨三點才睡著，本以為昨天走了29公里會很好睡，但可能是累過頭，加上台北還有好幾件選民服務，一一交待楊植斗協助、回報，同時400公里縦走還有很多需要聯繫規劃的地方，忙著忙著也許是過於亢奮，腦袋煞不了車，就失眠了。

羅智強也說，一早好像沒有聽到鬧鐘，差點睡過頭，好險助理有打電話叫醒他，否則就得遲到了，但他也相當感動有不少桃園的夥伴們，風雨無阻一起走桃園，為公投謝票。