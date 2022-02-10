被封為「空靈系女神」的36歲日本女星蒼井優，以清新優雅的氣質吸引觀眾喜愛，但也因為多次傳出緋聞被媒體冠上「心機魔女」的稱號。而2019年突然宣布嫁給大8歲「最醜諧星」山里亮太的她，近日也透過男方的經紀公司宣布懷孕好消息，讓粉絲們又驚又喜。

現年44歲的山里亮太，在日本時間10日凌晨0點透過所屬經紀公司發表共同聲明，表示「很高興得向大家宣布，我們即將迎接第一個孩子。十分感謝在眾多人的理解與協助之下，孩子已進入安全的穩定期，預計將於夏天迎接孩子的誕生，希望大家能繼續溫暖的守護我們」。消息一出立即吸引大批網友轉發，並紛紛留言「太恭喜了」、「想不到女神也要當媽媽了」、「希望孩子像媽媽多一點，哈」、「這一對真是越看越幸福」、「希望山里亮太好好對女神」。

事實上，山里亮太與蒼井優當時宣布結婚時也曾讓所有人跌破眼鏡，除了兩人年齡與外貌有極大的差距外，兩人交往的過程竟保密到從沒被媒體拍到，直到宣布結婚眾人才知道兩人僅交往短短2個月便結婚，因此也引來不少人唱衰，甚至傳出蒼井優「被騙婚」的消息。而據了解，兩人其實是因為採訪工作而認識，當時山里亮太還開玩笑幻想自己入贅「蒼井家」，改名為「蒼井亮太」引起不小的話題，沒想到最後竟成真。

另外，蒼井優先前受訪時曾提到，與山里亮太在一起時對方總是能讓她笑開懷也對她疼愛有加，同時帶給她滿滿的安全感，因此當初便以結婚為前提交往，甜蜜模樣羨煞不少人。