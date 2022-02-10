行政院8日宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引起輿論譁然。國民黨副主席連勝文指控，民進黨所謂開放日本核食即取得加入CPTPP門票，這是個大謊言，民進黨真正需要的是靠日本人聲援他們對大陸的鬥爭。此說法引發熱議，有網友引用前總統陳水扁台語名言「無你要怎麼樣」，諷刺民進黨執政。

連勝文9日在臉書發文道，民進黨所謂開放日本核食即取得加入CPTPP門票，這絕對是今年開春以來第一大謊言，因為日本人已經說了，開放核食與參加CPTPP無關。

連勝文表示，民進黨不敢告訴大家的是，為了要加入CPTPP，台灣還不知道有多少產業需要擴大開放，也不知道還要等多少年，要做出多大的讓步，要犧牲多少民眾的權益，才能達到這個目標；這個時候開放核食進口，其實民進黨真正需要的是靠日本人聲援它們對中國大陸的鬥爭，對台灣百姓而言，他真的看不出來有任何好處。

此文獲得超過1600個讚，討論熱烈。網友紛紛留言：「陳水扁說：無你要怎麼樣」、「只能靠在野黨硬起來！百姓也要有自覺心！核食 萊豬都是百姓極重之事、無人可置身事外！」「多數人不在乎」、「不是說開放萊豬就可加入CPTPP，加入不了嗎？現在又要開放核食？之後又要開放什麼？」「若不能加入CPTPP，民進黨選舉時就說中共阻礙，終其目的是為了選舉」。