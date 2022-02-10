本土確診尚未清零，但也沒有暴增，國內疫情趨於穩定。對此，醫師沈政男表示，許多人無法理解台灣為何能將Omicron疫情壓下來，但其實就是靠疫調與隔離，而且現在全世界只剩台灣可以壓住Omicron疫情，但若選擇放掉幾個案例，不努力匡列與隔離，只需兩周的時間，台灣就可能變下個香港，出現幾萬人確診的數字。

沈政男昨在臉書發文表示，有專家說台灣Omicron疫情壓成這樣很奇怪，一定存在很多社區黑數，但台灣不存在社區黑數，證據就是高雄旗津篩檢了16000人，結果陽性人數是零。

沈政男指出，台灣能把Omicron疫情壓成這樣，就是因為努力追求清零，靠著疫調與隔離，而不是戴口罩，也不是打疫苗。而到現在還講要戴口罩與打疫苗的人，等於是拿著萬年講義在網路上混，且還總說「過年會大爆發」或「年後會大爆發」，結果過年後已3天，仍只有增10例確診，比年前還少。

沈政男也說，高雄新增4例確診，感染源仍待釐清，但是2個小學生絕不是感染源，因為小孩的社交單純，因此那位20多歲的男性家人，應該是4人之中的感染源。因此2月4日中午的那場餐會，就只有2個小學生案例其中之一確診，其他同桌都是陰性，因為小學生在同一天晚上參加另一場餐會，且幾個人聚到一個小房間，才被那位20幾歲男性家屬感染，幾天後那位男性家屬又傳染給20多歲女性。

沈政男認為，現在要做的事情就是「加快基因定序的速度」，才可釐清到底是高雄港相關群聚或另有其他感染源；而新北樹林有移工確診的案例，應會被列在10日新增的案例中，而這例也要趕快做定序，理由是板橋先前出現一家四口染疫，感染源仍待釐清，而樹林就在板橋與八德之間，有沒有可能是從桃園傳過去的？

沈政男坦言，雖然現在有這幾個不明感染源的案例，但不代表社區有很多感染黑數，因為Omicron是一種很嘈雜的變種，如果數目很多，不可能社區靜悄悄。而Omicron的特點就是不會有隱形傳播鏈，看看香港每天確診數翻倍，是要怎麼引藏黑數？

沈政男也說，如今全世界只剩台灣有機會壓下Omicron疫情，有人說台灣可不必篩檢了，一個案例匡列幾百人，實在是太浪費成本，這些都是沒有跟上台灣疫情實況的說法，事實上，台灣只要放掉幾個案例，不努力匡列，只要兩周的時間，就可能變成下一個香港；現在不匡列幾百人、隔離幾萬人，只要兩周就會變成幾萬人確診。