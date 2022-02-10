MSCI明晟公布最新季度調整，全球標準指數及全球小型指數的台股成分股新增、剔除各1檔，元太(8069)自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股，緯創(3231)則遭剔除、轉列入全球小型指數成分股。此次調整預計將在25日盤後生效。

觀察此次MSCI明晟成分股季度調整變動，全球標準指數（MSCI ACWI）新增21檔、剔除11檔，其中亦以中國大陸新增10檔、剔除4檔較多，南韓新增、剔除各2檔，同屬亞太區的台灣、澳洲均新增、剔除各1檔，日本、印尼、新加坡則新增1檔。

全球小型指數（MSCI Small Cap）成分股部分，此次則新增、剔除各11檔，其中亦以中國大陸新增4檔較多，同屬亞太區的南韓新增、剔除各2檔，台灣及澳洲均新增、剔除各1檔，日本及馬來西亞各剔除1檔。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在2月28日盤後生效，但因台股適逢228連假休市，預計將提前於25日收盤後生效。