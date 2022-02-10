台睿(6580)昨(9)日晚間召開重訓公布，敗血症新藥瑞克西R(RexisR)三期臨床解盲數據，結果未達顯著意義。董事長林群表示，將會繼續完成臨床試驗報告，也會同步進行細部統計分析與數據討論，找尋具科學與臨床意義資訊，提供產品明確的目標族群及適應症方向，並諮詢TFDA後擬定下一步的開發計畫。

台睿的瑞克西R(RexisR)試驗在2017年5月開始第一位受試者收案，並於2021年8月完成所有受試者的收案和治療，總共納入330位病患，其中瑞克西用藥組164人、安慰劑組166人。

瑞克西R藥物主要作用機制為補充患者體內的硒元素，可以有效合成身體所需的硒蛋白，以提升患者的抗氧化力及免疫能力。該臨床試驗結果顯示，整體敗血症的死亡率為17.9%，而敗血症病患在進案時的體內硒濃度普遍低於健康人。

該研究的主要評估指標為敗血症病患28天的死亡率，臨床試驗結果顯示瑞克西R用藥組為與安慰劑組之死亡風險比接近1(Odds Ratio=1.0)，並未達統計學上意義。

台睿說，本次試驗結果雖在主要評估指標28天死亡率未達統計學上的顯著意義，主要的原因可能是近幾年來台灣在敗血症的治療上有大幅的進展，整體死亡率明顯較五年前(35%)降低許多，因此樣本數必須比原預估的增加才能達到統計意義。