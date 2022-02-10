裕民(2606)所屬子公司裕民航運新加坡公司與新加坡華僑銀行(OCBC)完成美金7000萬元「永續連結貸款」（Sustainability-linked loan）簽約，為裕民航運第一次海外承作「永續連結貸款」。

「永續連結貸款」是將授信條件連結永續指標與企業在環境、社會及公司治理(ESG)等綜合績效表現，鼓勵公司訂定長期永續績效目標，若公司實際達成，銀行將透過利率減碼給予支持，讓企業在拓展營運的同時，也能兼顧ESG並展開實際行動，實現永續經營。此外，裕民也委請外部驗證單位DNV進行覆核，以確信此次「永續連結貸款」的目標符合Sustainability-Linked Loan Principles 2022以及裕民的業務策略。

裕民積極打造綠色智能船隊，除改進新船設計、使用節能引擎優化燃油使用效能，以符合國際海事組織(IMO)於2050年對國際海運業碳強度(Carbon Intensity)減碳70％要求。另外，為響應政府發展綠能政策，裕民正積極擴展綠色航運業務及智能船舶打造兼具節能、高效、智能、安全特性的新一代散裝船對。本次「永續連結貸款」將用於購置二艘210000 DWT節能及智能船舶，此船舶使用MAN 6G70ME-C10.5 tier3引擎及低阻力油漆，再加上優化船體設計，可大幅降低燃油使用量，有效降低溫室氣體排放，減少對環境衝擊。