捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)公布2022年1月自結營收2.109億元，較去年12月2.104億元小增0.24％，較去年同期2.31億元減少9.03％。公司表示，由於客戶因應農曆春節連假出現提前備料需求，使1月營收較去年12月持穩略增。

易華電指出，隨著農曆春節連假結束，將進入客戶回補庫存新周期，客戶下單力道回升速度待3月可望明朗。展望今年營運，易華電預期產業循環應可回歸過往淡旺季正常表現，即首季為全年低點、第二季可望落底回溫，下半年則進入旺季高峰。

易華電去年前三季營運表現顯著回升，稅後淨利2.82億元、年增達近1.11倍，每股盈餘（EPS）3.4元。雖因客戶拉貨轉趨謹慎，第四季營收6.51億元，季減達20.62％、年增7.11％，自第三季新高下滑，累計全年營收30.02億元、年增13.45％，仍創歷史次高。

投顧法人認為，強勁的穿戴式裝置需求，可望填補面板廠削減重複訂單及中國大陸中階智慧手機需求轉弱部分缺口，預期易華電首季營收將溫和下滑，優於以往季節性水準。而應用於mini LED顯示面板的雙面製程技術，可望自下半年起少量出貨，成為中期成長動能。