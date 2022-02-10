光罩(2338)受惠晶圓光罩需求暢旺，在稼動率滿載及漲價效益挹注下，2022年1月合併營收「雙升」至5.55億元，改寫同期新高、歷史第4高。由於訂單能見度已達下半年，法人看好在漲價及擴產效益帶動下，首季營運可望與去年第四季高檔相當，表現淡季不淡。

台灣光罩公布2022年1月自結合併營收5.55億元，較去年12月5.27億元成長5.28％、較去年同期4.5億元成長達23.4％，創同期新高、歷史第4高。公司表示，主要受惠半導體晶圓代工需求暢旺，成熟製程擴產帶動光罩需求增加，稼動率滿載挹注營收成長動能。

台灣光罩受惠晶圓代工客戶對成熟製程晶圓光罩擴大委外訂單、IC設計新產品開發對光罩需求強勁，2021年第四季自結合併營收達16.1億元，季增7.93％、年增達39.86％，連3季改寫新高，帶動全年合併營收60.77億元、年增30.23％，再創歷史新高。

台灣光罩去年前三季歸屬母公司稅後淨利9.18億元、年增達近3.99倍，已提前改寫年度新高，每股盈餘（EPS）4.41元、亦創同期新高。雖然第四季營收成長率低於公司預期的7～9％，但公司看好毛利率及營益率續揚，全年獲利順利創高無虞。

除了既有成熟製程產品外，台灣光罩近年跨足12吋晶圓光罩市場、朝28～90奈米的中階製程邁進。目前90及65奈米已量產出貨，40奈米進行驗證中、預計下半年量產出貨，28奈米預計第三季送樣、明年上半年導入量產，可望增添未來營運成長動能。

由於晶圓代工廠擴大成熟製程產能，對晶圓光罩需求持續增加，台灣光罩在手訂單暢旺、產能供不應求，訂單能見度已達下半年。為因應客戶需求，台灣光罩同步擴增產能，董事會1月中核准今年資本支出預算35.57億元，較去年約16億元倍增。

由於晶圓代工廠產能滿載，台灣光罩目前產能供不應求，今年產品售價持續看升。法人指出，12吋晶圓光罩價格為8吋的2～3倍，且40及28奈米光罩售價高於目前產品，隨著業績貢獻提升，可望顯著挹注成長動能，看好光罩今年營收可望再創新高。