屏東縣政府9日公布確診個案足跡，高雄兩對情侶在大年初一、初二結伴到屏東旅遊，4人均確診，足跡遍布許多景點。有網友看完足跡後讚嘆「所到之處都是內行景點」，貼文也引起熱議，大家紛紛表示要將足跡存下來，做為之後要去屏東玩的行程規劃參考。

高雄確診情侶遊屏東，有網友發現足跡全是人氣景點。（圖／屏東縣政府提供）

依據屏東縣疫調顯示，這兩對情侶2月1日到枋山鄉7-11海豚灣門市、鵝鑾鼻燈塔、恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區、南風微甜冰店、枋山鄉愛琴海岸海景休閒渡假園區、車城福安宮、九如鄉歐閣汽車旅館；2月2日至九如鄉7-11三多利門市、山川琉璃吊橋、潮州日式歷史建築文化園區等地後，再返回高雄。

一名網友在看過高雄情侶在屏東的足跡後讚嘆，所到之處都值得一遊，而實際上網查詢Google評論也發發現，所到景點和店家幾乎都有4.5顆星以上的評價，原PO做出結論「這個足跡超適合存下來做為下次屏東兩天一夜的行程規劃參考」。

貼文引發熱烈討論，大家紛紛表示，「馬上存圖參考」、「有吃有玩，還不忘去福安宮走春求錢母」、「他們好會排行程喔」、「竟然都有乖乖打卡」、「存完這張圖還是得給他們一個respect，乖乖實聯制真的棒，下次知道怎麼玩屏東了。」、「實聯制非常確實，祝他們好人一生平安」、「感覺這個行程很棒」。