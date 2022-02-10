氣象專家吳德榮表示，今日清晨仍有稀疏的中層雲通過，北部及東半部仍有零星少量降雨機率，明天起氣溫會逐漸回升，北部預計會有27度的高溫，中南部也會升至31度，但周日晚間又有一波新的鋒面報到，強冷空氣南下，氣溫會遽降，全台灣都有下雨機率。

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，今（10）日北台灣雲量仍多，北部及東半部仍有零星少量降雨的機率，苗栗以南晴時多雲，但受到東北季風影響，北台白天偏涼、中南部微熱，早晚各地偏冷。今日各地氣溫為，北部14至18度，中部14至27度，南部15至30度，東部13至26度。

吳德榮說，明（11）日起至下周（13）日下午，氣溫會逐日回升，白天各地「暖如春」，北台預計會有25至27度高溫，中南部則是微熱，高溫29至31度，不過清晨受輻射作用，氣溫仍偏低，提醒民眾要注意日夜溫差。另外，周五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率，周六（12日）至下周日下午，各地晴朗。

吳德榮表示，下周日晚間起，又有新一道鋒面接近，強冷空氣南下，中部以北會再轉為有雨的天氣型態，氣溫也會遽降。氣象達人彭啟明也提醒，這一波鋒面，預期晚上將會有顯著雨勢，先從北到南逐步開始，全台灣都有影響，都有下雨機率，提醒民眾要留意這波的天氣變化，因為鋒面雲系通過的雲系對流比較旺盛，不限於是春雨綿綿，雨勢會較大一些，預期下周一（14日）下午鋒面就會逐漸遠離。

彭啟明說，這波鋒面過後，會有東北風南下，溫度仍會降低，預期這波低溫在北部都會地區可能落在14至15度，空曠地區12至14度，比目前略低1至2度，不是很冷，但還是有些感受上濕冷的感覺。