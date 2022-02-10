在旅行社擔任視覺設計師、月薪7萬1500元的莊女，2020年3月因連續3天曠職被公司終止契約，她辯稱因職業災害無法上班，提告請求確認僱傭關係要求復職，但台灣高等法院維持一審判決，認定莊女非急病或臨時重大事故不能請假，曠職3天公司可終止僱傭，判她敗訴。可上訴。

莊女提告表示，她從2019年4月15日起任職於旅行社的視覺設計師，月薪7萬1500元，同年11月起因公司指派工作時程不合理，使她過度加班致送醫急診有焦慮、合併失眠症等狀況，醫師建議她休養1個月避開工作暴露。

莊女說，公司在2020年4月1日以她於109年3月27日、3月30日、3月31日連續3日曠職，依勞動基準法規定終止契約，她因職業災害無法上班，公司解僱不合法，請求確認僱傭關係。

一審及二審都認為，莊女所罹疾病既非屬急病或臨時重大事故，致無法事先請假，並其連續缺勤3日之期間，亦無不能委託同事、家屬、親友代辦請假手續，或以通訊軟體等方式報告單位主管請假，公司以無正當理由繼續曠工3日為由終止勞動契約屬合法，判她敗訴。