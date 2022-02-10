本月5日有不明航空器飛越馬祖東引上空，被民眾目擊、拍下，國民黨立委江啟臣昨（9）日在臉書發文質疑，事發多日卻只有看到一篇由東引指揮部提出的簡短新聞稿，馬防部、陸軍司令部、國防部總統府均無發表任何譴責與抗議，因此提出3疑慮請蔡政府向民眾說明，以安民心。

江啟臣表示，前幾天東引上空發生不明航空器飛越事件，雖然飛機僅通過東引上空時間僅10多秒，但國軍部隊有做了哪些相關警戒與因應，至今未看到國防部提出清楚說明，僅由東引指揮部提出一篇簡短新聞稿，讓江啟臣質疑「如此重大的國安危機，上至馬防部、乃至陸軍司令部、國防部，甚至總統府，卻沒有看到任何的譴責與抗議，讓人匪夷所思！」

江啟臣提出3點疑慮，第1點想知道我空軍在馬祖設有雷達站，該雷達站是否有在第一時間啟動通報機制，通報馬祖防空飛彈部隊進行追監？第2點則指出，馬祖有空軍天弓防空飛彈部隊、陸軍防空連駐守，這些耗費鉅資採購的飛彈裝備是否在第一時間發揮作用？若擔憂執行警告或驅離射擊會引發衝突，則當下廣播驅離等措施，是否確實執行？

第3點，江啟臣表示，事發多日政府國安高層反應相當平靜，但人民卻是憂心忡忡，指出因兩岸關係問題，外島鄉親就身處戰爭前線，是否應提升外島地區的戰備等級？本起事件是個案，還是將如同西南領空侵擾事件般常態化？

江啟臣認為，國安是舉國大事，絕不可輕忽怠慢，呼籲蔡政府針對這三大疑慮向民眾完整說明，才能以安民心。