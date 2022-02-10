行政院在8日召開的記者會中，提到完成六份風險評估及調查。（取自中時新聞網直播影片）

行政院突襲開放福食！ 「日本食品輸入管制措施」記者會

蔡政府宣布，禁止輸入台灣逾10年的日本福島核災區食品，將在2月21日由衛福部正式公告解禁後即日生效。行政院在8日召開的記者會中，也提到完成六份風險評估及調查，顯示科學證據確保健康無虞；不過，前主播、昔擔任前立委顏寬恒發言人的白喬茵昨(9日)晚在臉書表示，如果政府拿出來的安全根據，都是操之在同一批專業人士手裡，而這些專業人士在國人不知情的狀況下，收取政府的錢、在媒體上傳達政府要的觀點，值得信任嗎？

白喬茵指出，核食的爭議沒有萊豬來得大，因為多數人認為不會衝擊本土產業，只要政府做好標示、有安全根據即可讓人民有自由選擇的權利。但她也列出日本食品風險評估計畫整表(105年至109年)其中有三項計畫皆是由台大教授姜志剛擔任計畫主持人，委辦總計金額為530萬6210元。

白喬茵說，姜至剛曾經在萊豬說明會上一戰成名，他用一些俐落又幽默的語言抓住網友的心，她並不是說姜醫師做的報告一定有問題，「而是如果一手透過政府拿人民的錢，一手幫政府說服國人，那很抱歉，這樣的研究我打問號」。