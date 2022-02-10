北京冬奧賽事進入精采階段，雖然這次中華隊參賽成員只有4位，但大會還是聚集了不少焦點人物，在滑冰界擁有「花滑王子」的日本好手羽生結弦受到大量關注，他在這次冬奧除了要挑戰奧運3連霸，還要力拼人類史上首個「四周半跳」，目前已晉級長曲決賽的他將於今天中午出賽。

piano was invented for yuzuru hanyu, I don’t make the rules pic.twitter.com/97EDu8P9kw — hellyu wave (@bobaheadshark) February 8, 2022

羽生結弦8日在短曲項目初登場，首跳就立即挑戰超高難度四周半跳，可惜沒成功，好在第二跳表現出色，拿下95.15分，最後在30位選手中排第8，闖進長曲決賽，不過在2014年索契、2018年平昌冬奧都摘金的他目標可不只這樣，最近練習時他仍勤奮挑戰四周半跳，期望在比賽中達成。

據日本媒體報導，羽生結弦昨天練習時兩度嘗試完成四周半跳，首次雙腳著地，但第二次跌倒並未完成，可是他仍沒有放棄，在採訪中表示：「明天我會加油的！」展現十足的自信心與堅強韌性。而今天長曲決賽將於早上9點左右開賽，羽生結弦在24位晉級選手中排第17位出場，預計於中午12點上場。

Coach Mishin on 4A & Yuzu on tonight’s “news23” program:



“I suppose, in my life, I don’t expect to see the success of 4A. But there is 1 person who could make it possible. Yuzuru Hanyu. Because of his unique physique- he’s very slim & very small, he can rotate very fast. →

1/2 https://t.co/wwO8PHMuxH — 💐ゆづ茉莉花💐Marika⛸ (@marika_yuzu) February 9, 2022

而羽生結弦為何如此堅持要完成四周半跳，除爭取極高分數，此動作在滑冰史上還未人成功做到，連在短曲拿下第一的華裔美籍好手陳巍都望塵莫及。四周半跳又稱「4A」，是滑冰6種跳躍裡最難的，除比四周跳要多轉半圈，還要提升助滑速度，得以在過程中「向前跳躍」，為此羽生結弦已努力3年。