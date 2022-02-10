全台掀「蛋荒」，農委會預估，雞蛋每日缺量上看約200萬顆。農委會主委陳吉仲9日表示，將盡快在3月下旬穩定雞蛋供應。中廣董事長趙少康小編則對蔡政府提出三大建議，包括徵用蛋雞並成立「雞蛋國家隊」、成立「百億生蛋基金」並由總統親自視察、買蛋依照身分證單雙號分流且限購一盒，讓大批網友笑翻。

陳吉仲表示，國內雞蛋每日缺量約150到200萬顆，日前已經和食品加工業者、通路商、農民生產團體討論，將優先從食品加工調度雞蛋到傳統市場與超市，加上過年休市有6到8萬箱可以拿出來調度到2月底，2月底將有美國、澳洲、日本的進口雞蛋來補足缺口。陳也指出，會盡快在3月下旬穩定雞蛋的供應。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」9日在臉書發文直言，每天缺蛋200萬顆，陳吉仲竟說要到3月底才能穩定雞蛋供應，對於蔡政府施政不力，他們要表達嚴正譴責，同時依照蔡政府過往行政慣例，康編們在這裡提出三點政策：一、蔡政府應該徵用蛋雞並成立「雞蛋國家隊」（叫蛋雞國家隊也可）；二，蔡政府應成立「百億生蛋基金」並由總統親自視察；三、買蛋依照身分證單雙號分流，每人憑身分證限購一盒，單蛋雙不蛋。文末更諷刺道：「話說我們到底會先吃到雞蛋還是核食？」

此文討論熱烈，大批網友按下「大笑」表情，紛紛留言：「你們忘了一點，還要IT大臣研發雞蛋預購系統，分蛋種意願調查及實際領蛋地點都可選擇喔」、「先有雞蛋還是先有福食？這是一個值得深思的問題」「從福島進口雞蛋，一舉兩得」、「這……真的是民進黨蔡政府一貫的危機處理標準作業程序，空怕會成真！」「還有，不要懷疑我們把蛋生出來的決心！」「蛋蛋的哀傷⋯⋯」