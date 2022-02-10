屏東潮州鎮潮榮聯合診所出現3起確診個案，縣府10日起連2天在潮州中山公園緊急開設社區篩檢站，提供免費篩檢，請5日至8日曾到該診所就醫或陪診民眾盡快前往篩檢。

縣府表示，因相關疫調仍在進行中，相關細節及足跡將於10日下午記者會統一公佈。

縣府說，9日晚間接獲中央流行疫情指揮中心通報，潮榮聯合診所有3起確診個案，由於至診所就醫民眾不少，縣府立即調閱相關資料漏夜展開疫調，並為防萬一，決定緊急開設社區篩檢站。

潮州社區篩檢站將自10日、11日開設，連續2天從上午9時到中午12時、下午1：30到4：30提供免費篩檢服務，請曾於5日至8日到過潮榮診所就醫或陪診民眾，甚或覺得有疑慮民眾都可以前往篩檢。

屏東縣長潘孟安在臉書發文指出，今天屏東有3例確診個案，與昨天公布外縣市足跡無關，而是有北部旅遊史的家庭群聚，目前感染源持續跨縣市追蹤，衛生局、警察局同仁徹夜進行疫調，與時間賽跑圍堵疫情。