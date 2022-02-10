亞特蘭大聯準銀行總裁：預期2022年升息3或4次 09:132022/02/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）預期2022年聯準會（Fed）將升息3或4次，但他也強調，聯準會並未受限於特定計畫。 鑑於近來市場紛紛預期聯準會可能加快升息腳步，波斯提克9日受訪時指出：「現階段我預測2022年可能升息3次，但更傾向4次。」 市場預期聯準會2022年至少升息5次，甚至6次，每次升息一碼。美國銀行（BoA）近日甚至預測聯準會可能升息多達7次，以對抗攀升至近40年新高水準的通膨率。 股價指數期貨贏家專欄－美經濟數據陸續公布 牽動美股 陸港觀盤－政策鬆綁＋資金炒底 陸股後市可期 #聯準會 #升息 #亞特蘭大 #聯準銀行總裁 #波斯提克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15檔高價股 強勢回歸 04:102022/02/10 證券．權證 公債殖利率強彈 債券ETF買氣爆發 04:102022/02/09 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美元長多 宜拉回布局 04:102022/02/10 證券．權證 元月外匯存底5,488億美元 連六高 04:102022/02/10 財經要聞 數位轉型、半導體 潛利大 04:102022/02/10 投資理財 收益優勢 特別股氣盛 04:102022/02/10 投資理財 金價利多顯現 宜波段布局 04:102022/02/09 投資理財 統一FANG＋ETF經理人袁永騰：尖牙股進入投資甜蜜區 04:102022/02/09 全球財經 台股重返「萬八」 新台幣連二升 18:242022/02/09 財經 《國際經濟》美2021年消費者債務 創歷史新高 17:052022/02/09 財經 美國REITs榮景 百花齊放 04:102022/02/09 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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