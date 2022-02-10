亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）預期2022年聯準會（Fed）將升息3或4次，但他也強調，聯準會並未受限於特定計畫。

鑑於近來市場紛紛預期聯準會可能加快升息腳步，波斯提克9日受訪時指出：「現階段我預測2022年可能升息3次，但更傾向4次。」

市場預期聯準會2022年至少升息5次，甚至6次，每次升息一碼。美國銀行（BoA）近日甚至預測聯準會可能升息多達7次，以對抗攀升至近40年新高水準的通膨率。