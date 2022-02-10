三星在2月9日深夜透過線上發表會，對全球亮相集S系列、Note系列精華於一身的旗艦手機Galaxy S22 Ultra，三星表示，Galaxy S22 Ultra配備內嵌式S Pen設計、進階的夜拍與錄影功能，及超越一天的長效續航電力，為三星有史以來最強悍的Ultra機種。Galaxy S22 Ultra將自2022年2月25日起於各地電信商正式開賣，台灣上市時間、售價待定。

三星表示，S22系列所有機型皆配備進階的夜拍功能，前後鏡頭均能拍攝清晰、銳利的影片，其中，S22 Ultra支援100倍混合變焦，並搭載2.4um像素感光元件，這是三星手機有史以來像素最大的感光元件，讓相機鏡頭捕捉更多的光線與影像數據，優化影片的亮度與細節，此外，S22 Ultra鏡頭升級配備超清晰玻璃，有助於拍出無耀光、更流暢清晰的夜間影片。

而S22 Ultra不僅相機硬體剽悍，也是三星最智慧的相機，三星表示，S22 Ultra配備「人像棚拍模式」等新型AI支援功能，即使是微光狀態下也能在AI輔助下啟用淺景深的人像模式，AI也輔助自動取景攝影功能，不論單人或十人同時入鏡，皆可確保被攝主體自動維持在取景框內。

S系列裝置也首次內建深受Noter喜愛，且為三星有史以來反應最快、最靈敏的S Pen，延遲比Note 20 Ultra搭載的S Pen大幅降低70%。

S22 Ultra為首度搭載新型4奈米處理器的Galaxy S系列機種之一，該處理器能為三星的AI和機器學習提供強大的動力支援，其亦支援比Wi-Fi 6快兩倍的Wi-Fi 6E，而S22 Ultra除了內建5000毫安培電池之外，亦支援45W快充，僅需充電10分鐘，電力便足以錄製逾50分鐘的影片。

至於在螢幕方面，三星表示S22 Ultra採用6.8吋AMOLED 2X螢幕，亮度超越以往、最高可達1750尼特，Vision Booster技術使S22 Ultra螢幕能全天候智慧調整亮度，即使在強烈的陽光下，螢幕畫面仍清晰可視。