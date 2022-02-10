台灣遭Omicron攻破防線，每天都有確診者足跡公布，新莊一名女網友表示，昨日傍晚收到新北市衛生局簡訊通知，因好市多新莊店近日有確診者到訪，經疫調後發現她和確診者足跡重疊，提醒她到社區篩檢站篩檢。對此，衛生局也證實，確實有確診足跡，但還未公布。

原PO於臉書社團《愛新莊我是新莊人》指出，曾在2月3日到過好市多新莊店，昨（9）日傍晚收到新北衛生局簡訊告知，她與確診者足跡有重疊，提醒她到社區篩檢站篩檢，令她忍不住哀號「有人也有收到匡列簡訊嗎？為什麼一直有確診者在好市多」。

原PO收到新北市衛生局的匡列簡訊。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

根據她分享的截圖來看，簡訊內容顯示，由於好市多新莊店，於近日曾出現新冠肺炎確診個案，經疫調後發現，原PO曾在該場域活動，可持簡訊到新北社區篩檢站進行PCR檢測，強調當日若有同行的親友也要篩檢，並在之後的14天做好自我健康監測，若有任何新冠症狀，要儘速就醫。

圖文曝光後，引發新莊人討論，「我2月3日也有去好市多，已去篩檢了」、「我2月4日去也有收到簡訊」、「我是2月3日下午去，有收到通知，同行家人也有收到簡訊，因為我們都有掃QR code」、「好可怕，最近新莊多了很多確診足跡」、「還好我過年都乖乖在家」、「可是看最近公布的確診足跡中，並沒有看到好市多新莊店耶」、「好市多新莊店最近沒有足跡啊？」

《中時新聞網》向新北衛生局求證，衛生局也證實，確實有確診者足跡，但還沒對外公布。