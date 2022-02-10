小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台灣矽晶圓大廠環球晶合併德國世創（Siltronic）才剛吃閉門羹，台積電或其它半導體業者要赴歐投資建廠，除了要考量資金補助是否足夠及稅率能否更優惠，歐洲半導體人才不足及企業工會過於強大，要求員工加班不易且需花費更高成本，加上很難找到足夠訂單填滿產能，都說明赴歐投資，距離「水到渠成」的階段可以說還差得很遠。

【1】台灣半導體赴歐設廠 弊大於利

全球半導體產能嚴重短缺，供不應求情況恐延續到2023年之後，在美國政府決定對當地半導體廠進行資金補助後，歐盟公布的歐洲晶片法案也將投入超過430億歐元的公共和民間投資，讓歐盟在2030年的晶片產能市占率較現階段的10％翻倍至20％。不過，台灣矽晶圓大廠環球晶合併德國世創（Siltronic）才剛吃閉門羹，在歐盟各國以自我利益為中心的考量下，台灣半導體廠赴歐投資看來是「弊大於利」。

【2】IC設計利多爆發 10檔漲聲響

台股「錢」進電子！盤面電子成交比重重返六成，IC設計族群利多噴發領先衝，由聯發科（2454）大漲逾3％領軍，創惟（6104）元月營收創高，與世芯-KY（3661）聯袂漲停；而受惠英特爾（intel）衝刺晶圓代工服務（IFS），矽智財（IP）股也「沾光」，力旺（3529）、智原（3035）勁揚逾5％，IC設計金虎年展逆襲。

【3】航空雙利多 機票比船票搶手

航空業兩利多，牽動百億資金轉向，機票比船票搶手，9日華航、長榮航成交量包辦台股前兩名！在海轉空貨運續增下，即使年後淡季，華航仍感受到動輒百萬美元租金包機需求熱絡，有利航空業持續靠著貨運衝高營收獲利。國際物流業者Seko Logistics甚至喊出2022年是包機年，需求至少看到第三季。

【4】大陸新規 個人存取現金5萬人民幣需登記

為進一步防治洗錢，大陸現金存取3月起將啟新規。據大陸人行等3部門發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身分數據及交易記錄保存管理辦法》，3月1日起正式實施後，規範包含商業銀行、農村銀行、農村信合社、村鎮銀行等金融機構，為自然人客戶辦理單筆5萬元（人民幣，下同）以上或外幣等值1萬美元以上的現金存取業務，應識別核實客戶身分，了解並登記資金來源或用途，也讓「個人存取現金超5萬元需登記資金來源」近日登上微博熱搜。

【5】史上第二高！ 中美貿易逆差擴大至3,553億美元

受到美國經濟復甦、內需強勁等因素刺激，2021年美國對中國商品貿易逆差擴大450億美元至3,553億美元。值得注意的是，在中美第一階段貿易協議執行背景下，2021年兩國逆差數據仍僅次於2018年4,182億美元的最高紀錄，顯示美國對中國此一製造大國仍相當依賴。