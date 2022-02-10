近來演藝圈掀起一陣離婚潮，繼去年底王力宏閃電宣布離婚鬧出蕾宏婚變後，上月大陸第一小生黃曉明與Angelababy也黯然承認兩人已辦好離婚，退回家人的關係，而影后章子怡與歌手汪峰結婚7年，育有一女一子，近來也被衰傳離婚，昨(9日)逢章子怡43歲生日，汪峰昨晚發文替太太慶生，除了甜喊「老婆」，最後更稱呼「親愛的子怡」，暗示兩人關係未變。

去年底微博突然傳出汪峰與章子怡秘密離婚，引來章子怡本人親上火線闢謠，更標註老公帳號，寫下：「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」，強烈駁斥兩人婚變。之後兩人所生的女兒醒醒過6歲生日，汪峰更是和章子怡同框，一家五口包含兩人所生一兒一女及汪峰與前女友所生的女兒小蘋果大合照，強調關係依舊。

汪峰發文替章子怡慶生。（圖／翻攝自汪峰微博）

昨逢章子怡生日，汪峰雖然沒有踩整點獻上祝福，仍在過18小時後曬出長文對愛妻告白，汪峰深情寫下：「老婆，今天是你的生日。每一個生日，除了你自己的許願，我也有對你的心願。今天我對你的心願就是快樂；並希望太太因為孩子、父母健康而快樂，也希望老婆能因為自己能常常陪在她身旁而快樂；快樂是多麼簡單卻不簡單的東西，希望它能永遠伴你左右。生日快樂，親愛的子怡。」

章子怡先前曬出一家五口幸福合影。（圖／翻攝自章子怡微博）

見此，粉絲也欣慰回應：「子怡姐生日快樂！！和峰哥永遠幸福」、「峰哥要照顧好子怡寶貝啊」、「子怡姐生日快樂，峰哥一家要永遠幸福快樂啊」。而港媒日前報導，有民眾直擊汪峰和章子怡暫時拋下3個孩子，到滑雪場過兩人世界度假，期間汪峰不畏名人身分，突然自掀面罩，間接揭露身旁女子便是章子怡，而兩人身邊雖有3位疑似保全的工作人員，但仍全程有說有聊，充滿粉紅泡泡。