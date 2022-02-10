屏東縣政府昨（9）日公布高雄市2名確診者案號「19380」、「19401」曾至屏東足跡，2名確診者於2月1日、2日與友人共4人結伴至屏東旅遊，包括恆春鎮、枋山鄉、潮州鎮等地景點，近日陸續確診，屏東縣府除啟動足跡清消，也提醒曾至相關場所的民眾應進行自我健康監測。而大年初一（1日）屏東縣長也到福安宮當志工，所幸足跡未重疊。

根據初步疫調，這2對情侶先後至枋山鄉7-11海豚灣門市、鵝鑾鼻燈塔、恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區、南風微甜冰店、枋山鄉愛琴海岸海景休閒渡假園區、車城福安宮、九如鄉歐閣汽車旅館；2月2日至九如鄉7-11三多利門市、山川琉璃吊橋、潮州日式歷史建築文化園區等地後，再返回高雄。

案19380、19401足跡。（圖／摘自潘孟安臉書）

潘孟安2月1日在臉書發文表示，過年回老家福安宮當志工，是30多年不變的傳統，「幫忙登記光明燈，名字、金額都不能寫錯，比簽公文還壓力山大！」雖然因疫情連續兩年沒辦法給大家奉茶，只好轉換跑道來寫光明燈收據，就算是新手，也要把每一件事做好，跟拚縣政一樣戰戰兢兢。

不過，確診情侶是在2月1日下午5點左右停留在車城福安宮，潘孟安則是上午到福安宮當志工，當時已經離開，因此足跡未重疊。