三星在UNPACKED線上發表會中發表最新平板Galaxy Tab S8系列，包括Galaxy Tab S8、Tab S8+及Tab S8 Ultra，其中Tab S8 Ultra為Galaxy Tab S系列螢幕最大、達14.6吋，全系列都附贈觸控筆S Pen，台灣三款產品都會上市，開賣時間、價格待公布。

疫情讓在家工作成為主流，也減少家人彼此見面的時間，三星表示，近年來用戶比以往更仰賴使用平板進行線上開會、視訊通話、瀏覽串流媒體，Galaxy Tab S8系列的每款裝置皆搭載超廣角前鏡頭，並借助智慧自動取景攝影技術，鏡頭能自動隨著參與者人數拉近或拉遠，確保所有人同時入鏡，三款產品都內建三組麥克風，用以消除背景雜音、提高音質清晰度，全系列也都採用4奈米處理器、隨盒附贈S Pen，提供強大的生產力，三款產品都採用堅固的Armor鋁合金機身。

Tab S8系列連網能力也有所強化，三星表示，Tab S8系列是首批支援Wi-Fi 6E的三星平板，頻寬和最高速度可達Wi-Fi 6的兩倍，支援45W快充2.0，能於80分鐘充飽電力，如有其他裝置需隨時補充電力，僅需利用USB-C傳輸線輸電，快速充電電池即能發揮宛如行動電源的作用。

三星表示，Tab 8 Ultra搭載14.6吋Super AMOLED顯示器、120Hz畫面更新頻率，及Galaxy Tab系列史上最窄邊框、僅6.3公釐，鋁合金機身的耐刮性較Tab S7系列提升30%以上，並能減少40%的彎曲變形機會。

Tab S8系列將於美國東部時間2月9日上午10點起開放預購，並於2月25日在如美國、歐洲和韓國等特定市場開賣，台灣上市時間待定。