三星在台灣時間2月9日深夜的UNPACKED發表會中，亮相旗艦機種S22系列中價格較為親民的S22、S22+，雖然S22、S22+沒有如S22 Ultra般內建觸控筆S Pen，不過進階相機體驗以及AI輔助的夜拍、人像、影片防晃，一應俱全，兩款新機2月25日全球陸續上市，台灣上市時間與價格有待公佈。

三星表示，S22、S22+三鏡頭主相機設計出發點，在打造進階相機體驗，兩款產品皆配備5000萬畫素主鏡頭、1000萬畫素望遠鏡頭及1200萬畫素超廣角鏡頭，與上一代S21、S21+相比，提升23%的感光元件及最佳化畫素科技，讓S22、S22+在微光與夜間拍照、攝影品質都有顯著提升，S22、S22+也都搭載三星AI演算法，透過AI Stereo Depth Map，用戶可以「人像棚拍模式」拍出淺景深人像之外，人像棚拍模式用於拍攝心愛毛孩時，也能避免毛髮融入背景中而看起來不自然，另外，與好友同框錄製影片時，全新自動取景攝影功能可偵測及追蹤多達10人動態，並自動調整焦距，兩款新機均配備先進的VDIS技術，能大幅減少晃動，用戶邊走邊拍影片時下亦可獲得流暢、清晰的畫面。

S22、S22+與S22 Ultra都搭載同樣的新型4奈米處理器，三星表示，該處理器為三星的AI和ML處理注入滿載動力，網路行為分析可自動偵測並將電力分配至使用中的應用程式，不論是串流影音、瀏覽網頁、切換應用程式頁面，都能大幅提升運作效率。

而在電池容量方面，三星表示，S22配備3700毫安培電池，並支援25W快充，S22+電池容量達4500毫安培，更支援45W快充2.0，讓用戶不須再為手機充飽電而苦苦等待。

三星表示，兩款新機均配備Dynamic AMOLED 2X螢幕，S22為6.1吋、S22+為6.6吋，兩款均搭載Vision Booster技術，可根據環境照明自動調整顯示螢幕，同時強化色彩對比，S22峰值亮度達1300尼特，S22+則高達1750尼特。

而在機構件上，三星表示S22系列首開先河，採用業界最堅固Armor鋁合金材質，S22系列三款產品前後玻璃蓋都是康寧最新款大猩猩Glass Victus+，以降低摔破的風險。

三星採用回收廢棄漁網所製成的原料，三星表示，S22系列主托架材料中有20%以源自廢棄漁網的回收海洋塑膠廢棄物製成，喇叭模組、電源及音量鍵內側元件，亦含有消費後回收材料，三星以100%再生紙作為Galaxy S22旗艦系列包材，並以再生塑膠製成保護膜。每台裝置背蓋亦採用UL認證的環保材料，如回收利用的消費後塑膠或生物基塑膠。