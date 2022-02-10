南韓男子團體「NCT」中的香港成員Lucas（黃旭熙），在去年8月時遭人指控吃軟飯還騙女粉絲上床等離譜行徑後，人氣瞬間跌入谷底，即使他立即出面道歉，依然挽回不了失去的人氣，他只好暫時神隱，但近日他卻在社群媒體上發文再度引起網友熱烈討論。

NCT為韓國SM娛樂於2016年所創立的開放性男子團體，希望在世界各大城市中，以不同形式的小分隊進行活動，而Lucas便是其中一員。他也憑著俊俏臉蛋與精湛的舞技受到大批粉絲的喜愛。不過，2021年8月Lucas卻遭到大陸及韓國粉絲指控遭他「被騙無套上床」還劈腿，甚至要求粉絲花錢買名牌送他，也會在背地裡說隊友的壞話，讓他原本設立好優良又呆萌的可愛形象瞬間瓦解，在網路上罵聲不斷。

而事件爆發後，Lucas雖曾出面坦承過錯，並向受害粉絲道歉，但依然止不住眾人怒火，因此其所屬的NCT子分隊「威神V」（WayV）被迫暫停所有活動，使得其他團員備受牽連，讓粉絲們看不下去，再度引發爭議，Lucas也就此神隱，社群媒體再無更新任何消息。

事隔5個多月，Lucas在9日晚間悄悄更新IG近況，上傳一張大海的風景黑白照，疑似想訴說心情，粉絲看到後紛紛留言「想死你了」、「要復出了嗎」、「回來吧」；但也有部分網友看到後再度留言砲轟「什麼意思啊你」、「你隊友都快被你害死了」、「你錢還沒了沒？還是你退隊了？」。