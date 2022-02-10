美股周三全面收紅，台股今(10)日開盤上漲65點，以18217.29點開出，台積電開在639元，上漲6元，聯發科開盤漲10元，以1140元開出，MSCI明晟公布最新季度調整，元太被納入MSCI成份股，開盤即上漲5元，以161元開出，開盤不久即創下163.5元的新高。

華爾街等待即將公布的最新美國通膨數據前夕，美國公債殖利率下滑，科技股領軍上漲，Meta股價觸底反彈，美股4大指數周三(9日)收紅，道瓊工業指數上漲305.28點，漲幅0.86%，以35768.06點作收；標準普爾500指數上漲65.64點，漲幅1.45%，收在4587.18點；那斯達克指數上漲295.92點，漲幅2.08%，收在14490.38點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲1.46%，聯電ADR上漲2.30%，日月光ADR上漲3.46%。

台股9日在電子買氣回溫帶動下，重返18100點，收在18151.76點，大漲185.5點，成交值2940億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超104.12億元，自營商買超32.31億元，投信買超40.23億元，合計買超176.66億元。