佳世達(2352)元月合併營收達205億元，年增17%，再重回2位數的年增，維持在200億元以上表現，並創下同期新高紀錄。

元月仍屬資通訊事業旺季、商業顯示器需求強勁，高附加價值新事業布局亦有良好表現，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收維持高檔水準。

佳世達累計去年全年合併營收2260億元，不僅突破兩千億元大關，更較前一年成長近兩成。因為疫情下的資通訊產品、醫療與防疫物資、企業數位轉型與網路建設等需求都持續暢旺。其中，來自醫療、解決方案以及網通等高附加價值營收比重在第3季已經達到41%，今年將達成5成目標，接下來就是拚獲利。

佳世達旗下小金雞拍檔1月營收創2020年以來的新高，為2.89億元，年增33.41%；友通1月合併營收為新台幣12.61億元，較去年同期成長69.34%；維田1月營收為新台幣9111.3萬元，年增88.79%；其陽1月營收1.41億元，年增12.63%。

去年前三季佳世達稅後盈餘73億元，前三季EPS為3.72元，毛利率也來到14.7%，為10年同期新高。佳世達去年第2季改變友達獲利認列方式，未來友達獲利或虧損將不再影響佳世達當期損益。