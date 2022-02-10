受惠於農曆年前備貨需求，被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)1月合併營收同步上揚，其中禾伸堂1月合併營收16.2億元，月增59.5%，為去年1月以來新高，國巨1月合併營收為102.56億元，月增24.8%。

國巨於1月正式合併奇力新，且大中華區客戶於農曆年前增加備貨，國巨1月合併營收攀升至102.56億元，較上月增加24.8%，較去年同月增加28%。

由於全球疫情持續緊繃，IC零組件短缺仍造成客戶端出貨遞延並影響其拉貨意願，國巨公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應農曆年後客戶的備貨需求。

禾伸堂1月合併營收約16.2億元，較去年12月增加59.5%，較去年同月減少5.49%。

禾伸堂表示，受惠於客戶需求提升且於農曆年前積極備貨，1月被動元件及代理產品銷售都較上月增加，公司將謹慎觀察市場發展以及需求變化，擴大利基型產品銷售，並持續為客戶提供高價值的產品與服務。