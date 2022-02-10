長科*(6548)2022年1月合併營收為12.66億元，月增率0.1%，為連續第9個月創下單月歷史新高，長科*董事長黃嘉能表示，客戶需求依舊暢旺，第1季獲利或許不會比去年第4季差。

雖然1月工作天數略減，但客戶需求依舊強勁，長科*自結1月合併營收為12.66億元，月增0.1%，年成長32.9%，為連續第9個月創下單月歷史新高。

長科*預估，第1季合併營收預期介於33.8億元到35.7億元之間，若以新台幣27.7元兌1美元平均匯率假設，毛利率預計介於30.5%到32.5%之間，營業利益率預計介於22%到24%之間。

黃嘉能表示，客戶需求依舊暢旺，單季獲利或許不會比去年第4季差。

長科*自結2021年合併營收為127.92億元，年增32%，營業毛利為34.06億元，年增89%，合併毛利率為26.6%，年增7.9個百分點，營業淨利為22.1億元，年增130%，營業淨利率為17.3%，年增7.4個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為17.14億元，每股盈餘為4.81元，相當於賺進4.81個資本額，創下歷年新高。

由於客戶對導線架需求不減，長科*訂單能見度已看到上半年，未來營運逐季成長態勢可期。