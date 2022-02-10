大者恆「大」！三星發表全新Galaxy S22旗艦機款，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，結合S與Note系列優勢的Galaxy S22 Ultra，可望吸引Noter回歸，推估上市前3個月的銷售比重達5成，遠勝前一代的3成，Galaxy S22＋為3成、螢幕最小的Galaxy S22為2成，基本上呈現螢幕愈大、銷售比重愈高。

陳啟蒙表示，S22最吸引人的4大升級亮點：頂尖相機與創新攝錄影功能、4奈米處理器提供的高效娛樂跟續航力、頂規機種內建S Pen，及以Galaxy for the Planet永續發展願景打造更永續環保的產品。此外不論螢幕亮度、外觀設計亦都強強升級。

也因Galaxy S22 Ultra將重現S Pen，台灣三星推估將有70％ Noter回歸，並樂觀看待買氣，將以較前代成長20％為最低標前進。而台灣整體智慧型手機價格帶分布，約為高階4：中高階4：中階2，台灣三星高階機種比重亦將比照整體市場為目標。

陳啟蒙指出，三星樂觀看待今年台灣智慧型手機市場，在整體銷售量、銷售額預估分別約雙位數的正成長。原因來自1、5G普及化，2、去年電信業者整合，有望提供消費者更多綜效服務，3、 三星本身產品線組合多元。而三星對自己的期望是可以達到雙位數成長，甚至優於台灣整體市場表現。

S22 Ultra內建S Pen後，Note系列是否退場，陳啟蒙說，目前如S21 Ultra、Z Fold3等產品皆支援S Pen，顯現Note精神已被延續。而三星致力創新、打造嶄新行動體驗及更便利的生活。聆聽消費者心聲、於既有產品積極創新，亦持續於Galaxy生態圈注入更多廣受歡迎的Note功能。此次將S Pen導入Galaxy S22 Ultra，再次展現三星為所有用戶打造極致行動體驗的決心，對於未來發展樂觀期待。

去年S21銷售原目標較前代S20系列成長20％，最後為S20系列的逾2倍，超乎預期，創造亮眼佳績，台灣三星認為有3大原因：1是與各通路夥伴的良好合作，S21系列上市時搭配主要電信業者，提供有感促案，降低消費者購機門檻；2是不間斷的季節性行銷體驗、活動，提供如不同包裝產品組合、Samsung Care＋等非單純降價促案，讓消費者月月有感；3.整體行銷策略客製不同的行銷內容，成功區隔受眾。