大陸央視新聞10日報導，中海油9日發布消息，中國首次深水犁式挖溝機海試作業在海南崖城海域取得成功，填補了中國深水海底管線犁式挖溝的技術空白。本次海試的犁式挖溝機是目前大陸國內唯一深水海底管道犁式挖溝機，也是國際上性能最強的犁式挖溝機之一。設備投影面積超過3個標準羽毛球場，自重達180噸，最大作業水深500米，挖溝最大深度可達2.5米。

中新網報導，海底管道輸送是海洋油氣輸送最主要、最快捷且經濟可靠的方式。此次海試以3000米級多功能深水工程船「海洋石油291」為作業母船，模擬真實海管挖溝場景，進行了無管挖溝、有管單次挖溝、有管二次挖溝、轉向挖溝等系列測試作業。

深水犁式挖溝機海試專案負責人夏寶瑩表示，這次海試成功掌握了深水海底管道犁式挖溝成套施工技術，不僅填補了大陸國內深水海底管道犁式挖溝技術空白，而且形成了海底管道犁式挖溝船舶配套能力。