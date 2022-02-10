中國太空科技活動藍皮書9日發布，內容顯示，2022年中國太空發射次數將繼續維持高位，計畫開展一系列重大任務，其中載人太空工程將實施6次發射任務，以天和核心艙為控制中心，問天、夢天實驗艙為主要實驗平台，全面建成常年有人駐守的太空站。中國航天科技集團五院空間站系統副總設計師柏林厚表示，今年年底中國有望首次實現2組、共6名太空人同時在軌飛行，太空站將首次以6個航天器組合體飛行。

香港《文匯報》報導，柏林厚表示，中國太空站由核心艙、實驗艙I（問天）、實驗艙II（夢天）3艙組成。核心艙自去年4月29日發射，至今已在軌運行286天。通過神舟12號、神舟13號太空人的駐留，對後續建造使用的關鍵技術進行了系統和充分的驗證，結果符合預期。

目前正在太空出差的神舟13號太空人，將在太空駐留滿6個月後，於4月份返回地面。中國航天科技集團五院載人飛船系統項目技術副經理邵立民表示，神舟13號載人飛船將首次採用快速返回方案，著陸於東風著陸場，提升航天員舒適性和任務實施效率。神舟13號太空人完成任務返回地球後，科研人員將對太空站整個關鍵技術驗證情況進行全面評估，結果滿足要求後，太空站將轉入建造階段。

「2022年對中國太空站工程意義重大」，柏林厚表示，太空站建造階段，將依次發射天舟4號貨運飛船、神舟14號載人飛船、實驗艙I、實驗艙II以及天舟5號和神舟15號等6艘航天器。

神舟14號任務中，將在太空人在軌駐留的狀態下，完成實驗艙I和實驗艙II與核心艙的交會對接、轉位，最終完成T字構型太空站的建造。建造完成後，對功能性能進行在軌測試，然後轉入運營階段。

「建造完成後，太空站艙內活動空間將超過110平方公尺，提供6個睡眠區和2個衞生區，可以實現長期3人、短期6人駐留」，柏林厚說，太空站還配置了核心艙節點艙和實驗艙I氣閘艙兩個太空人出艙艙口，以及實驗艙II氣閘艙1個貨物氣閘艙；配置1個大機械臂和1個小機械臂，可以單獨使用和組合使用，保障太空人和貨物出艙、艙外載荷安裝、照料等任務。

柏林厚表示，今年，太空站將首次同時停靠神舟14號、15號2艘神舟載人飛船，實現6名太空人在軌輪換，並首次形成6艙組合體構型。

談到今年太空站任務的難點，柏林厚表示，太空站今年將完成6次發射，各個任務環環相扣、高度耦合。此外，航天器在軌對接與分離次數多，組合體狀態複雜，管理難度大。同時，艙段轉位、大小臂組合工作、貨物出艙等亦是全新任務。柏林厚等航天科研人員對太空站的建設充滿信心，他表示，已針對今年的任務，組建了富有經驗的任務團隊，保障今年任務順利實施。

此外，中國航天科技集團全年計畫安排50餘次太空發射任務、發射140餘個航天器。除太空站任務外，長征六號甲運載火箭將完成首飛，並將發射多顆國家民用空間基礎設施科研衛星和業務衛星，探月工程四期、小行星探測器等多個航天器型號研製工作也將重點開展。