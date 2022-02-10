42歲女星湯唯過去演出李安電影《色戒》走紅，2014年她和韓國導演金泰勇閃婚，2016年生下一女Summer，近來湯唯常在社群網站分享回到大陸近況，可見她帶著女兒回北京娘家與父母團聚，港媒報導，湯唯和老公金泰勇疑似不敵7年之癢低調選擇分居，婚姻狀態成謎。

湯唯2010年拍攝電影《晚秋》時與韓國導演金泰勇結緣，當時還傳出她與男主角玄彬假戲真做的煙霧彈，2014年湯唯閃電透過公司發表結婚聲明，表示：「因為電影，我們相識相知，然後又從朋友成為戀人，以後，我們還會稱呼對方為老公老婆，雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻」，同年7月兩人在瑞典舉行私人婚禮。

湯唯曬照透露最近和爸爸在北京生活。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）

湯唯2016年和老公產下一女Summer，同年湯唯為電影《北京遇上西雅圖之不二情書》獻唱主題曲〈我曾經也想過一了百了〉，老公金泰勇當MV導演，兩人共同宣傳時，湯唯直言：「金泰勇導演是最了解我的人」，透露自己是慢熱的人，因拍攝時間很短，必須很快入戲，大讚老公的掌鏡、控制功力，言談中也表現出兩人的真感情和會選擇結婚原因。

湯唯近期回到大陸生活，常出席公開活動。（圖／達志影像）

談到這樁異國婚姻，湯唯坦言婚後才明白彼此相異之處，但兩人選擇更珍惜彼此，尊重對方的個人空間，以「合而不同，唯心堅定」8字形容維持婚姻方式，去年湯唯更接拍金泰勇新電影《Wonderland》，與男神孔劉飾演夫妻，夢幻演員陣容還有朴寶劍、秀智、鄭有美等人。而近期，湯唯則常在IG分享回大陸跟父親相處點滴，她曬出女兒Summer跟爸爸的背影照片，感慨寫下：「願你們永遠健康、無憂無慮！」未料卻傳出婚變。

湯唯之前接拍老公電影，曬出應援車照片感謝。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）

據《東網》報導，湯唯和金泰勇至今已分居超過半年，湯唯回大陸後不論受訪或在IG發文都沒提到老公，去年10月過生日時，身邊也只有女兒陪伴，未見金泰勇做任何表示，湯唯對於婚姻現狀雖沒說死，但近日出席活動後脫口說出：「會回到中國安一個舒服的家，然後好好的享受生活。」似乎已經宣布要和女兒回大陸定居，種種跡象看來兩人似乎感情生變，但媒體求證湯唯在大陸的經紀公司，對方澄清：「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」，又問湯唯為何打算跟女兒兩人在大陸「安家」？經紀公司表示：「抱歉，沒有回應」。