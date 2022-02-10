安卓機款啟動反擊攻勢，三星電子昨晚發表全新旗艦機Galaxy S22系列，最受矚目的是集雙旗艦精華於一身的Galaxy S22 Ultra，結合Note系列內嵌式S Pen設計，與S系列的專業級相機與效能，為三星有史以來最強悍的Ultra機種，將自2022年2月25日起於全球正式開賣，台灣上市機款規格與時間，則待台灣三星宣布。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人TM Roh表示：「三星持續精益求精，為旗艦級裝置樹立新標準。Galaxy S22 Ultra承襲來自Galaxy Note系列最受推崇的功能，以及S系列最為人津津樂道的特點，二大旗艦合而為一，成就極致獨特的行動體驗。此為行動技術的一大躍進，為智慧型手機的能耐奠定嶄新標竿。」

S系列裝置首次內建深受Noter喜愛、且為三星有史以來反應最快、最靈敏的S Pen。其延遲大幅降低70％，讓用戶透過更擬真的手感，於寬廣的S22 Ultra螢幕上書寫和塗鴉，以嶄新的方式探索應用程式。在S Pen的強力助陣下，S22 Ultra已超越一般手機。擁抱Note系列的經典卓越設計，為創意發想及事務打理開闢嶄新途徑。

Galaxy S22 Ultra將相機鏡頭完美整合至金屬鏡面邊框，兼具耐用性與吸睛造型，配色取材自大自然，共推出黑（Phantom Black）、白（Phantom White）、綠色（Green），以及S22 Ultra的獨特新色－勃根地紅（Burgundy）。

S22系列所有機型皆配備進階的夜拍功能，前後鏡頭均能拍攝清晰、銳利的影片，白天與黑夜同樣精彩。S22 Ultra搭載2.4um像素感光元件－三星有史以來像素最大的感光元件，讓相機鏡頭捕捉更多的光線與影像數據，優化影片的亮度與細節。此外，S22 Ultra鏡頭升級配備超清晰玻璃，有助於拍出無耀光、更流暢清晰的夜間影片。而借助自動取景攝影功能，不論單人或十人同時入鏡，皆可確保被攝主體維持在取景框內。

Galaxy S22 Ultra搭載100倍超高倍變焦功能，將遠方主體拉近至如臨眼前，不僅是三星最強悍、亦是最智慧的相機。Galaxy S22 Ultra配備「人像棚拍模式」等新型AI支援功能，打造專業質感的成像效果。借助S22 Ultra的強大智慧相機功能，手機得以執行繁重的運算，不論在任何照明環境下拍攝，都能獲得令人驚艷的照片與影片。

透過Galaxy S22 Ultra的沉浸式6.8吋Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕，高達1750尼特的峰值亮度，使畫面中的物體栩栩如生地重現。Vision Booster技術使Galaxy S22 Ultra螢幕能全天候智慧調整亮度，即使在強烈的陽光下，螢幕畫面仍清晰可視。