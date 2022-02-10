全球知名指數公司明晟公司今天（10日）宣佈了季度審核變更結果，有關調整從2022年2月28日收盤後生效。MSCI中國A股在岸指數新納入中國移動（600941）A股。

MSCI中國指數的調整往往吸引大量海外被動資金，出入名單最惹人注目。

在MSCI的系列指數中，涉及到A股的包括MSCI中國指數、MSCI中國全股票指數及MSCI中國A股在岸指數。

MSCI中國指數本次新增10個標的，其中包括9個A股標的。分別是中國能建（601868）、華潤微（688396）、三峽能源（600905）、中偉股份（300919）、大秦鐵路（601006）、格力電器（000651）、陸金所ADR、容百科技（688005）、杉杉股份（600884）、天合光能（688599）。

此次被新納入MSCI中國指數的股票市值前三分別是格力電器、三峽能源、天合光能。這意味之前曾被MSCI剔除的大白馬格力電器，重回MSCI旗艦指數。

除新納入股票之外，MSCI中國指數本次剔除了4隻中國股票，均不涉及A股。剔除的股票包括聲網ADR、中國有贊（H股）、宇華教育（H股）、世紀互聯ADR。

此外， MSCI中國A股在岸指數以及MSCI中國全股票指數的成分股名單也有所調整。MSCI中國A股在岸指數增加成分股4只，分別是伯特利（603596）、中國移動、中偉股份、東方生物（688298）；剔除3個標的。MSCI中國全股票指數新增5個標的，包括格力電器、中偉股份、陸金所ADR等；剔除5個標的。

值得注意的是，2月9日，中國移動盤中觸及漲停，股價創歷史新高，總市值超過1.4兆人民幣。

根據wind數據，目前中國移動在A股總市值中位居第四位。就在2月9日開盤前，中信證券發佈研報稱，中國移動是兼具科技與消費屬性的優質核心資產，5G時代增長邏輯重構，極具配置價值。